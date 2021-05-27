Студенты и педагоги вуза внимательно следят за реставрацией аудиторий

Глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов (слева) и тележурналист Евгений Попов во время осмотра отреставрированных помещений МГУ / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

26 мая тележурналист Евгений Попов и глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов осмотрели ход реставрационных работ в зданиях Московского государственного университета (МГУ).

Узнав о жалобах студентов и педагогов Московского государственного университета на некачественные реставрационные работы в аудиториях, тележурналист Евгений Попов решил разобраться в ситуации.

— Хочу сразу всех успокоить, нарушений не обнаружено, все работы ведутся строго по проекту, — сказал Евгений Попов. — Я получил сигнал и сразу отреагировал. Конечно, я обратился за помощью в столичный Департамент культурного наследия, который провел тщательную проверку.

К счастью, восстановление аудиторий идет строго по согласованному проекту документации, все необходимые разрешения на производство работ имеются. Но не соблюдена культура производственных работ. То есть некоторые парты в аудиториях были небрежно складированы, что и вызвало реакцию у всех причастных к МГУ людей.

Евгений Попов отметил, что очень рад, что студенты неравнодушно относятся к своему вузу. Педагоги, сотрудники, студенты и сегодня постоянно приходят в аудитории, чтобы следить за ремонтом, и имеют полную информацию о том, кто, где и как восстанавливает уникальные предметы интерьера 1950-х годов.

— Против подрядчиков, нарушивших культуру ремонтных работ, заведено административное дело, — отметил тележурналист. — В законодательстве за такие проступки предусмотрены штрафы. Но я считаю, что 100 тысяч рублей при контракте в 500 миллионов — это неправильно! Необходимо повысить штрафы хотя бы в 10 раз. И это необходимо решать на федеральном уровне. А недобросовестным компаниям и вовсе запретить участие в конкурсах на такие заказы.

По словам общественного деятеля, подрядчикам ремонтных и реставрационных компаний контракты строительства объектов культурного наследия крайне выгодны. Поэтому они обязаны должным образом относиться к принятым на себя обязательствам и обязанностям. Кстати, вся мебель в аудиториях университета историческая и является предметом охраны. А значит, работа над ней должна производиться не только по согласованной документации, но и при авторском надзоре.

— Сегодня в МГУ много общественных организаций и активистов, которые беспрепятственно допускаются на ремонтные объекты, на территории их факультетов, где проводятся ремонты, и они внимательно следят за проводимыми работами. И я считаю, что это очень хорошо, ведь МГУ их дом, где они учатся и работают, — отметил Евгений Попов.

ДОСЬЕ

Евгений Георгиевич Попов родился 11 сентября 1978 года во Владивостоке. После школы поступил на факультет журналистики Дальневосточного университета. Работал корреспондентом на «Общественном телевидении Приморья» и в ГТРК «Владивосток».

В 2002 году переехал в Москву. Работал в украинском корпункте телеканала «Россия», был политическим обозревателем «Вести недели», корреспондентом телеканала «Россия» в США. С сентября 2016 года вместе с супругой Ольгой Скабеевой ведет социально-политическое ток-шоу «60 минут».

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