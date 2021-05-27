Какой парк подходит для занятий спортом

Фото: vdnh.ru

На сайте Московской торгово-промышленной палаты горожане голосуют за лучший парк для активного отдыха.

Сейчас безоговорочно лидирует природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево». На втором месте фаунистический заказник «Долгие пруды», что в районе Северный Северо-Восточного округа. Третье место занимает экологический парк «Северное Бутово» (см. инфографику).

— С лидерством «Покровского-Стрешнева» я бы согласился. Это компактный и очень востребованный парк, который несколько лет назад был реконструирован, — рассказывает урбанист Григорий Мельник. — Здесь появились пляж, площадки для футбола и пляжного волейбола. А вот зон для воркаута и велодорожек, на мой взгляд, тут не хватает.

Как пояснил эксперт, «фишка» парка — овраги, где зимой москвичи активно катаются на тюбингах с гор. А летом «складки местности» — настоящая Мекка для любителей горных велосипедов. Также многие москвичи занимаются здесь бегом, а кто-то — рыбалкой: в парке сразу пять прудов.

— Если говорить о «Долгих прудах», то там можно только бегать и рыбачить. К тому же парк довольно шумный — рядом Дмитровское шоссе, — пояснил Григорий Мельник. — Но другого парка в Северном просто нет.

Что касается «Северного Бутова», то, по словам эксперта, этот парк — один из лучших в столице.

— Он сугубо городской и очень благоустроенный, настоящая гордость района, — считает Мельник.

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