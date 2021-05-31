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Руководитель Ансамбля имени Локтева Леонид Фрадкин: Задача взрослых — делать для детей что-то новое и интересное
Фото: Департамент образования и науки

Руководитель Ансамбля имени Локтева Леонид Фрадкин: Задача взрослых — делать для детей что-то новое и интересное

Марьяна Шевцова

Общество

В преддверии Дня защиты детей руководитель одного из самых прославленных детских коллективов в России и за рубежом Ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева образовательного комплекса «Воробьевы горы» Леонид Фрадкин рассказал «ВМ» о том, почему с детьми интереснее работать, чем со взрослыми артистами, как влияют на детей музыкальные занятия, зачем Владимир Локтев собирал коллектив в трудные годы Великой Отечественной войны. К беседе присоединились главный балетмейстер ансамбля Марина Егорова и главный хормейстер Анна Аверьяненко.

— Леонид Михайлович, вы известный и успешный менеджер, который привык работать со взрослыми артистами. И вот теперь — детский коллектив. В чем особенность этой работы?

— Леонид Фрадкин: Спасибо за высокую оценку. Действительно, работа с детьми — это абсолютно другая история, в которой есть и свои сложности, но и море позитива. Взрослые люди — уже состоявшиеся артисты и личности. С детьми работа другая. Интересно и ответственно выявлять, поддерживать и направлять юный, только пробивающийся талант, воспитывать через музыкальное искусство Человека и Гражданина. Суть работы художественного руководителя Ансамбля имени Локтева — это правильный и качественный подбор педагогов, которые любят детей, умеют с ними работать, искренне преданы делу, которому служат. Я работаю с очень талантливыми людьми. А моя основная задача — помогать им и, главное, не мешать.

—Работа с детьми была на первом плане всегда. Шла Великая Отечественная война, а Владимир Сергеевич Локтев стал собирать детский творческий коллектив. Зачем?

— Леонид Фрадкин: Музыка помогала одолеть врага, выстоять взрослым и детям.

— Анна Аверьяненко: В сложные военные годы человеческий голос был самым простым музыкальным «инструментом», для пения нет необходимости в подручных средствах, как в занятиях хореографией или игрой на инструменте.

— Марина Егорова: В то тяжелое военное время Локтев ставил своей задачей отвлечь детей от тягот и ужасов войны с помощью музыкального искусства.

— Как влияют на детей музыкальные занятия сегодня? Больше пользы или это только лишь дополнительная нагрузка?

— Леонид Фрадкин: Занятия, связанные с музыкой, благотворно влияют на ребенка: способствует развитию интеллекта, образного мышления и формируют растущего человека.

— Марина Егорова: С помощью танца развивается умение владеть своим телом, поддерживать хорошую физическую форму, уметь красиво двигаться. Мы также расширяем кругозор, знакомим детей с историей и культурой народов, прививаем любовь к прекрасному и эстетический вкус, стараемся вырвать детей из замкнутого мира компьютерных технологий.

— Анна Аверьяненко: Пение, безусловно, помогает здоровью. Это и правильная работа дыхательной системы, и работа над ощущением и раскрепощением своего тела через звук. Пение — это не просто «попадание в ноты», а целая просветительско-оздоровительная культура.

— Недавно мы отмечали 110-летний юбилей со дня рождения Владимира Сергеевича Локтева, заслуженного деятеля искусств РСФСР, выдающегося музыкального педагога и композитора, отдавшего 25 лет жизни становлению коллектива. Нужно ли рассказывать современным участникам ансамбля об истории, поддерживать традиции, репертуар или только вперед, не оглядываясь?

— Леонид Фрадкин: Локтев был ко всему прочему и великим гуманистом, и учителем в самом высоком смысле этого слова. Поэтому он не может не быть для нас ориентиром. Сохранять память о тех людях, которые многие годы создавали и влияли на становление коллектива очень важно. Мы, например, проводим с ребятами беседы-лекции об истории ансамбля. Мы стараемся рассказать нашим сегодняшним детям, кто были основатели коллектива. Поколения наших юных артистов и педагогов обладают преемственностью. Репертуар обновляется постоянно, однако песни Локтева до сих пор в репертуаре.

— Марина Егорова: Конечно, времена меняются, меняется психология детей, их мировоззрение, они видят мир по-другому. Мы предлагаем нашим ученикам огромное разнообразие нового репертуара, более сложную технику исполнения. Но для всех нас очень важно сохранять традиции коллектива: сбор ансамбля, проводы выпускников, поздравление с днем рождения, помощь в освоении репертуара от более старших участников коллектива и классическое наследие (песни, танцы).

— Приятная атмосфера должна быть в коллективе или «работа есть работа» и дисциплина важнее?

— Леонид Фрадкин: Наши дети выступают в коллективе, они подзаряжаются друг от друга — это радость от совместного творчества. Именно комфортная атмосфера коллектива всегда собирает наших выпускников, которые с удовольствием приходят и, если есть возможность, выходят и на сцену.

— Марина Егорова: Атмосферу в любом коллективе создают люди, педагоги, личности, к которым дети стремятся, которые являются для них авторитетом в профессии. Стараемся поддерживать семейную, добрую атмосферу. Локтевские друзья — это друзья на всю жизнь.

— Каких детей ждете в ансамбле сейчас?

— Анна Аверьяненко: Двери ансамбля всегда открыты для детей всех возрастов. Наших педагогических рук хватит на любые масштабы, главное, чтобы желание петь у ребенка было первостепенным.

— Марина Егорова: Обучать можно всех — результат будет разный. Но как показывает практика, дети, не имеющие профессиональных данных, но имеющие большое желание и сильный характер, добиваются очень хороших результатов. И наоборот, дети с шикарными данными порой не могут справиться с поставленными задачами. И еще преимущество нашего ансамбля в разнообразии жанров (хор, оркестр, хореография). Тамара Синявская, например, не прошла отбор в хореографию, и по совету Локтева, начала петь. Результат всем известен.

— Леонид Фрадкин: Мы берем детей с 2,5 года, и это очень интересная практика. Дети в начале в форме игры начинают заниматься музыкой и танцами и далее уже переходят к более сложному. Есть проверенные годами методы, но и есть очень много современных педагогических наработок, использование технических средств. И это очень привлекает детей — сочетание традиций и новизны. Если коллектив интересен и современен, он будет всегда востребован. И это задача взрослых: делать для детей что-то новое и интересное. Главное, «не бронзоветь»!

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