Надежный интернет-магазин принимает оплату картой

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В конкурсе «Московское качество» горожане впервые выбирают самые достойные интернет-магазины. Какими критериями им стоит руководствоваться? Что говорят эксперты?

Артем Соколов, президент ассоциации интернет-торговли, пояснил:

— Оценивая интернет-магазин, первым делом обратите внимание на его сайт. Он должен содержать максимально подробную информацию о заведении: что это за юридическое лицо и где этот магазин физически находится — куда обращаться в случае претензий, — пояснил эксперт.

Второй, по словам Артема, важный момент — принимает ли магазин оплату картой.

— Если да, то он подключен к эквайрингу — т. е. системе безналичной оплаты товаров и услуг картой через платежные терминалы на кассе или у курьера. Банк-эквайер, который предоставляет бизнесу услугу и оборудование, обслуживает расчетный счет продавца и получает комиссию от поступлений, разумеется, проверяет партнера. А это дополнительный барьер от компаний-однодневок и разного рода жуликов.

Третий совет Артема Соколова — не рассчитываться за покупку в интернет-магазине путем перевода денег на номер телефона. Если вам предлагают такой способ оплаты — перед вами точно мошенники.

Маркетолог Андрей Ревский добавляет:

— Рынок интернет-торговли уже более-менее устаканился. Большую его часть занимают крупные игроки или маркетплейсы. Лично я бы советовал делать покупки там. Во-первых, там самый широкий выбор. Во-вторых, удобный пользовательский интерфейс. В-третьих, система скидок для постоянных пользователей, а иногда и для новичков — чтобы привлечь клиентов. Плюс маркетплейс — это точно не жулики, и спорные вопросы, как правило, они решают в пользу покупателя.

Если же вы выбираете магазин поменьше, то уточните в интернете, как долго он присутствует на рынке, почитайте отзывы. Хотя полностью доверять последним, по словам эксперта, не стоит.

— Есть немало случаев, когда и положительные, и отрицательные отзывы генерируются специальными компаниями, которые делают либо рекламу, либо черный пиар — в зависимости от того, кто заплатит, — пояснил эксперт.

Артем Соколов добавляет: откажитесь от покупок в магазинах, которые жульничают с ценами.

— Есть два распространенных сценария обмана. Первый, когда магазины предлагают клиенту товар на сайте по одной цене, но в момент совершения покупки, перед самой оплатой, в корзине его стоимость вдруг увеличивается.

Второй — когда покупателям перезванивает менеджер и говорит, что выбранный товар — из новой поставки, поэтому стоит дороже. Такие действия со стороны продавца абсолютно неправомерны. Как пояснил Артем Соколов, с начала «коронакризиса» число недобросовестных интернет-продавцов выросло в два-три раза. Поэтому при покупке в сети нужно быть особенно внимательными и доверять лишь магазинам с хорошей репутацией.

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