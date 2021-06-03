Полезный йогурт не содержит сахар

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На сайте Московской торгово-промышленной палаты граждане выбирают самый вкусный и качественный йогурт.

Пока среди производителей несомненный лидер — «ВкусВилл». На втором месте — «Братья Чебурашкины», на третьем — «Коровка из Кореновки» (см. инфографику).

— Меня радует, что все три лидера — российские компании, а не международные корпорации, — рассуждает диетолог Анна Кудрявцева. — Это значит, что делать йогурт мы все-таки научились.

Как пояснила эксперт, йогурт — самый полезный кисломолочный продукт. Если, конечно, правильно выбрать.

— В идеале в составе йогурта не должно быть вообще никаких добавок, — пояснила Анна. — Красители, консерванты, стабилизаторы, ароматизаторы — все это лишнее.

Второй важный момент — никакого сахара. Он моментально превращает йогурт из полезного продукта во вредный, потому что повышает риск ожирения, сахарного диабета второго типа и гипертонической болезни.

— К тому же в сладкой среде может угнетаться жизнедеятельность полезных бактерий, за наличие в составе которых обычно ценятся натуральные виды йогуртов, — пояснила Анна Кудрявцева.

Третье: в составе любого йогурта должны быть лактобактерии и термофильный стрептококк. Именно их сочетание отличает этот продукт от другой кисломолочки.

— Также в йогурте должен присутствовать животный жир. Если продукт обезжиренный, в нем нет жирорастворимых витаминов, а значит, он менее полезен, — предупредила Анна Кудрявцева.

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