Чек-лист для родителей: как помочь подростку справиться со стрессом

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Подростковый возраст — один из самых сложных этапов в жизни каждого человека. В этот период происходит множество важных событий, ошибок, побед и поражений. Поэтому детям с 10 до 17 лет особенно важна поддержка родителей. О том, на что обязательно должны обратить внимание взрослые, чтобы сохранить психологическое здоровье всех членов семьи, как научить ребенка жизнестойкости и поддержать самого себя, — в материале «Вечерней Москвы».

Анализируем, обсуждаем, принимаем

Жизнестойкость — это некий «внутренний щит», который помогает человеку справляться со стрессом без ущерба для своего здоровья. Задача каждого родителя — помочь сформировать эту «защиту» у ребенка. Сейчас подобные советы особенно актуальны, ведь российские школьники вовсю сдают ЕГЭ и переживаний на этот счет у них точно хватает. О том, как поддержать подростков, рассказали специалисты на фестивале «Весеннее обострение».

Как сообщила медицинский и семейный психолог НПЦ ПЗДП имени Г. Е. Сухаревой Эмилия Джавадова, каждому родителю в первую очередь необходимо тренировать у ребенка устойчивость к ошибкам. Или, иначе говоря, помочь ему не бояться проживать неприятные эмоции и ощущения, которые испытывает человек при столкновении с преградами на пути к своей цели.

— Важно понимать, что, например, экзамен — это всего лишь средство для систематизации знаний, чтобы просто перейти на новый этап, а не цель. Это не то событие, которое определяет всю вашу жизнь или говорит о вас как о хорошем или плохом ученике, — сказала Джавадова.

По мнению специалиста, чтобы ребенок не «вешал на себя ярлык», стоит наглядно объяснить ему произошедшее. Нарисовать круг и разделить на части то, что зависело от подростка, а что нет. Например, вопрос, который достался на экзамене, настроение учителя и уровень реальной подготовки школьника. Это должно понизить уровень напряжения у подростка, считает психолог.

Полезные ошибки и правильные установки

Совет номер два: родителям стоит проследить, что и как они транслируют детям. Например, нет ли в семье завышенных ожиданий к оценкам, статусу или получению диплома. Даже если взрослый будет снисходительно относиться, например, к четверке, полученной его чадом, но всем видом показывать свое недовольство и разочарование таким результатом, ребенок это заметит, пояснила Джавадова.

— Это накладывается на психику ребенка, особенно если он и так очень критично к себе относится. Поэтому отслеживайте, что вы транслируете и как реагируете на его неудачи. Нужно подростка поддерживать, объяснять, что ошибаться это нормально. Ошибки — это залог нашего развития, на них мы учимся. В школе, к сожалению, до сих пор транслируется противоположное мнение. Важно обсуждать, что с ними делать и насколько это будет полезно для самого ребенка, — дополнила психолог.

Комплименты и поддержка

Третий важный пункт, по мнению специалистов, состоит в том, что нужно тренировать самоценность друг друга в семье. Это значит хвалить за мелочи, поступки, выделять личностные качества. Иными словами, важно транслировать ребенку, что он сам по себе хорош, без оценок и прочих достижений. И даже от большой любви не стоит говорить школьникам о том, что кажется вам «неидеальным». Например, мама, говорящая «ты у меня красивая, но тебе бы немного похудеть (поправиться, подстричься)», вряд ли этими фразами повысит самооценку подростка.

По мнению Джавадовой, также важно, чтобы родители поддерживали сами себя и оставались в хорошем расположении духа. Поднимать настроение можно не только посредством «маленьких радостей» в виде, например, сладкого или вечерней пробежки по парку, но и с помощью придумывания индивидуальных ритуалов. Как рассказала психолог, хорошей эмоциональной подпиткой для кого-то могут стать мотивационные фразы. Их можно установить на экран телефона или развесить на видном месте в квартире.

— За короткий отрезок времени у нас внутри может появляться большое количество негативных мыслей, которые очень жестко звучат, с таким критикующим посылом. И мы не замечаем, насколько сильно это влияет на наше настроение. Просто для нас это уже становится нормой, — уточнила психолог.

Специалист порекомендовала россиянам попробовать относиться к себе и подросткам в целом «более сострадательно». Показать им, что принимаете и любите их такими, какие они есть.

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