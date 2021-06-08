Как сориентироваться в Telegram

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Telegram выходит на первое место среди площадок, на которых можно быстро получать новости, обмениваться сообщениями, комментировать посты. Пользователи стали более активно переходить для общения в Телеграм, актуальность социальных сетей стала немного уменьшаться. Это связано как с тем, что пользователи стали чаще пользоваться мобильным Интернетом, так и с тем, что в других СС ужесточились требования к создателям контента.

Каналы Telegram более свободны, в них можно публиковать и личную информацию, и новости компаний, и политические оценки событий, и предложения услуг и товаров. Единственная сложность до недавнего времени — для поиска самых интересных каналов нужно было придумывать хитрые способы. Самым эффективным была рекомендация от тех, на кого вы уже подписаны, таким образом аудитория увеличивалась за счет взаимных ссылок. Сейчас задача упростилась — появились сборники телеграм-каналов рейтингами и разбивками по тематикам. Для примера можно привести площадку Rutelega.com — он ориентирован на пользователей Рунета. У сайта есть мобильная версия, на нем можно отобрать каналы и сразу же на них подписаться, регистрация не потребуется. Для удобства все каналы разбиты на 55 категорий.

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