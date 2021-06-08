Отдых для всей семьи: выбираем нескучное место

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В ходе конкурса «Московское качество — 2021» горожане выбирают лучший семейный парк. Каким критериям он должен соответствовать? Чем семейный парк отличается от обычного?

— Исторически семейных парков в столице никогда не было, — рассказывает гидмосквовед Виталий Диденко. — Все парки в столице, да и не только, строились по принципу Парка Горького. Это значит — парашютная вышка, пивной ларек, поле для волейбола, площадка для танцев и летний театр, в котором иногда показывали кино.Иными словами, парк предназначался главным образом для молодежи. Для детей там в лучшем случае были карусели, — пояснил эксперт. — В парках играли в шахматы и шашки, катались на лодках, читали книги на скамейках в тенистых аллеях. А дети играли главным образом во дворах.

Как рассказал Виталий, «детская» составляющая стала активно появляться в парках только в 1960-х.

— На самом деле, семейный парк — это парк детский, где много качелей, игровых городков и аттракционов: как механических, так и нет — вроде панда-парков, — пояснил урбанист Григорий Мельник. — Таких площадок в Москве немного. Ну, например, «Сказка» в Крылатском, северная часть ВДНХ, центральная часть парков «Сокольники» и «Фили», — пояснил эксперт.

По мнению Мельника, «семейная» составляющая может быть в любом парке столицы.

— Что такое семейный отдых? Это отдых совместный, когда люди одновременно делают что-то одно и всем интересно, — рассуждает эксперт. — Что можно делать совместно? Ну, например, кататься на велосипедах. Или жарить шашлык — приготовление пищи и трапеза всегда сближают. Вместе можно посетить какую-то выставку или заведение — например, «Москвариум». В нем будет интересно и детям, и взрослым. Еще один вариант совместного досуга — катание на лошадях.

А еще, как считает урбанист, в парках должно быть больше детских и спортивных площадок, где можно поиграть, например, в настольный теннис, баскетбол, футбол или бадминтон.

— Сейчас во многих зеленых зонах, к сожалению, детям просто нечего делать. Ну что для них предусмотрено в Лосином Острове, Ботаническом саду или, скажем, Битце? Практически ничего, — пояснил эксперт. — А нужно сделать так, чтобы у детей был повод сюда прийти. В Останкинском парке и Покровском-Стрешневе, например, после реконструкции появилось несколько приличных детских городков, которые всегда полны. Хорошее решение для семейного отдыха нашли в парке «Яуза». Там вдоль реки сделали большую пикниковую зону, а рядом установили детское игровое оборудование.

Пока родители жарят шашлыки, дети играют — они в зоне видимости. Вот в такой парк и хочется прийти всей семьей, потому что каждый найдет чем себя занять.

По мнению Мельника, семейными мини-парками сейчас становятся территории возле столичных школ.

— Там появляются детские городки, а на спортивные площадки наносят резиновое покрытие, на котором безопасно играть с детьми. Есть там и скамейки, где можно отдохнуть, есть и охрана, — пояснил эксперт. — Неудивительно, что рядом со многими школами москвичи гуляют целыми семьями: созданы все условия. Другой вопрос, что всю эту инфраструктуру нужно развивать во всех столичных парках.

СПРАВКА

Среди лучших парков для семейного отдыха москвичи в ходе голосования сейчас называют парки «Сказка», «Кусково», «Кузьминки-Люблино», экологический парк «Северное Бутово», природно-исторический парк «Косинский», а также ландшафтный заказник «Тропаревский» и природный заказник «Долина реки Сетунь».

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