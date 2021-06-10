К приему гостей расцветет плов

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Об особенностях национальной кухни нам рассказали представители сети азербайджанских ресторанов в Москве.

— Неповторимый вкус азербайджанским блюдам придают специи. В нашей долме (виноградные листья, фаршированные мясом) используется мята, — рассказал менеджер сети Ефим Беньягуев, который сам родом из Баку. — Она же добавляется в кюфту — тефтели с луком и картошкой. Во многих сладостях используется измельченный кардамон. Но настоящая наша гордость — шафран. Его собирают с тычинок цветка вручную. Грамм специи стоит около 100 долларов.

Москвичи любят кутабы из теста с зеленью, мясом, картошкой. Охотно едят хенгяль (кусочки сушеного теста отваривают, сверху кладут жареное мясо с луком и подают с чесночным мацони), а также суп пити из бараньего мяса с курдюком, нутом и картошкой.

Коронное блюдо этой кухни — шах-плов. Его рецепт нам рассказал шеф-повар Гаджи Аллахвердиев. Блюдо готовится в лаваше и напоминает по форме мяч. А когда его разрезают перед гостями, оно раскрывается, как цветок.

ПОНАДОБИТСЯ

Рис 400 г, лаваш 2 листа, баранина 600 г, бук репчатый 2 шт. курага 100 г, изюм 70 г, масло сливочное 70 г, чеснок, куркума, зира, паприка, барбарис, перец, соль по вкусу.

КАК ПРИГОТОВИТЬ

Промытый рис выкладываем слоями по 1 см, между ними — тонкие кусочки масла с солью и куркумой. Заливаем водой 1:2 и варим до готовности. В казане жарим лук и мясо, добавляем замоченные и нарезанные сухофрукты. Тушим 2–3 минуты, добавляем измельченный чеснок. Форму для выпекания выстилаем листами лаваша по 5 см. Рис и мясо выкладываем в него, закрываем их краями лаваша — и в духовку на 40–60 минут.

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