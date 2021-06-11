Юные морские пехотинцы провели онлайн-встречу с семьей Героя России

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В Морском центре имени Петра Великого Московского центра «Патриот. Спорт» с 2020 года работает Клуб юных морских пехотинцев имени Героя России Андрея Днепровского. Старший прапорщик морской пехоты Тихоокеанского флота был посмертно удостоен высокого звания за воинскую доблесть, проявленную в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Участники клуба изучают историю России и Военно-морского флота, обучаются гребле на шлюпках, хождению под парусом, занимаются пулевой стрельбой из пневматических винтовок, овладевают навыками рукопашного боя. На постоянной связи с воспитанниками клуба находится мать погибшего Героя РФ Татьяна Днепровская, проживающая в Беслане.

Новая онлайн-встреча с ней была приурочена ко Дню России. В ней приняли участие столичные школьники и студенты колледжей, педагоги и родители. Ребята рассказали Татьяне Днепровской, как проходит их обучение в клубе, поделились своими новостями, достижениями и поздравили с праздником.

— Чтобы ребенок вырос настоящим патриотом, гражданином своей страны, нужно создать для этого определенные условия. Необходимо сделать его жизнь насыщенной и интересной. Московский центр «Патриот. Спорт» предоставляет для этого много возможностей. Например, в Морском центре имени Петра Великого работает клуб юных морских пехотинцев. Здесь школьники занимаются спортом, участвуют в творческих конкурсах, встречаются с заслуженными людьми — военными, спортсменами, героями России, ветеранами. Под руководством наставников дети разработали военно-исторические проекты «Вахта героев» и «Московское народное ополчение», посвященные 80-летию битвы за Москву и участию в ней морских бригад. В клубе ребята начинают по-настоящему увлекаться историей России, изучать ее славное прошлое, — отметил директор Московского центра «Патриот. Спорт» Марат Кучушев.

Ребята подробно рассказали Татьяне Днепровской об участии в выставлении почетного караула, посвященного контрнаступлению советских войск под Москвой и 80-летию московского народного ополчения, а также о том, как они работают наставниками на летних сменах Морского центра имени Петра Великого. Дети обучают новичков правилам игры в лазертаг и хождению под парусом.

В разговоре приняли участие и родители воспитанников клуба.

— Старший сын занимался в клубе юных моряков Морского центра имени Петра Великого пять лет, сейчас готовится к поступлению в техникум. Когда я узнал, что открылся клуб юных морских пехотинцев, сразу записал в него младшего сына. Под руководством опытных педагогов ребята здесь занимаются физической подготовкой, учатся ходить под парусом, изучают историю. Хочу поблагодарить руководителя клуба Сергея Анатольевича Михайлова. Он смог по-настоящему заинтересовать детей: Святослав приходит с занятий с горящими глазами, про морских пехотинцев рассказывает часами. За своего младшего сына я совершенно спокоен, ведь он нашел занятие по душе, — рассказал Андрей Кирин, отец воспитанника клуба юных морских пехотинцев.

— Морская пехота — элитные войска России. И то, что мой сын Николай стал частью этого братства, очень вдохновляет. Ему уже не так интересны гаджеты и времяпрепровождение в соцсетях. В клубе юных морских пехотинцев сын занимается спортом, а это значит, что он сможет постоять за себя и защитить слабых. Очень важно, что сын стал читать книги по истории, смотреть военные фильмы, делиться с нами впечатлениями. В этом году мы впервые всей семьей 9 Мая возложили цветы к Вечному огню. С началом занятий в клубе Николай понял, что такое военная доблесть и слава России, что значит гордиться своей Родиной, — поделилась Юлия Родькина.

Клуб юных морских пехотинцев работает на базе Морского центра имени Петра Великого Московского центра «Патриот. Спорт». Обучение и участие в походах — отличная возможность для московских школьников повысить уровень физической подготовки, получить полезные навыки и обрести новых товарищей. Кроме того, участие в мероприятиях клуба поможет им подготовиться к выполнению нормативов ГТО, а также к поступлению в профильные высшие учебные заведения. Чтобы стать членом клуба, нужно пройти по ссылке и в поисковой строке указать код 1288036. Перед этим ребенку необходимо получить разрешение врача на выполнение физических нагрузок.

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