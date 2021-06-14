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Вторник, 15 июня, известен в народном календаре как Никифор Дубодер или Никифор-вьюн зеленый. Такое название день получил потому, что православная церковь почитает в него святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. Издавна 15 июня девушки плели венки из цветка вьюнка, а хозяйки пекли караваи.

В этот день, согласно поверьям, нельзя надевать вещи с металлической фурнитурой. Ослушавшиеся этого запрета могут столкнуться с различными трудностями в жизни, которые могут быть пройдены только благодаря хладнокровию и выдержке.

Девушкам 15 июня нельзя подметать, так как с мусором они рискуют вымести из своей жизни здоровье, благополучие и финансовую стабильность. Запрет касается также пылесоса, но влажную уборку сделать можно.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Какие вещи нельзя надевать 15 июня, чтобы не привлечь большие трудности

Приметы погоды гласят, что дождь на Никифора — к грибам. Поющий всю ночь соловей предвещает хорошую погоду, а зашедшее вечером за тучи солнце — ненастье. Если после продолжительной тихой погоды поднимается ветер, следует ждать дождя.

В этот день отмечают довольно необычный праздник — Всемирный день ветра. Инициаторами учреждения даты стали Всемирный совет по энергии ветра и Европейская ассоциация ветроэнергетики. Основная задача праздника — знакомство общественности с ветроэнергетическими установками, являющимися альтернативным источником энергии.

15 июня 1667 года впервые успешно было проведено переливание крови человеку. Юноше, страдающему лихорадкой, перелили девять унций крови ягненка, после чего тот быстро поправился.

В этот день родились норвежский композитор Эдвард Григ, русский поэт Константин Бальмонт, советский государственный деятель Иван Лихачев, американский актер Джеймс Белуши, российские актрисы Дарья Повереннова и Анна Ковальчук.

Именины отмечают Дмитрий, Иван, Мария и Константин.

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