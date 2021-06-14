Ветераны войны благодарят социальных работников

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Московский дом ветеранов и Вооруженных сил поздравил социальных работников, сиделок, медиков и диспетчеров, а лучшие специалисты получили почетные грамоты и благодарности.

В столице живут 36 630 ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из них нуждаются не только в заботе близких людей и родных, но и в помощи социальных работников. Только по программе «Санаторий на дому» за самочувствием и состоянием здоровья фронтовиков следят 13 врачебно-сестринских бригад.

— Мы часто говорим, что незаменимых людей нет, — говорит председатель Московского городского совета ветеранов Георгий Иванович Пашков. — Однако есть незаменимые сферы — медицина и социальная служба. У людей, которые в них задействованы, нет праздников и выходных. По зову сердца они помогают нуждающимся в их заботе и внимании людям, и переоценить их работу невозможно. Мы знаем, сколько труда они вкладывают сейчас и сколько сил положили на то, чтобы пандемия коронавируса прошла мимо их подопечных. Они и сегодня на страже здоровья ветеранов, спасибо им за это огромное.

Каждый день более 1,3 тысячи сотрудников Московского дома ветеранов выходят к своим подопечным. Во время пандемии многие из них самоизолировались не в своих квартирах, а в домах ветеранов, чтобы люди Победы не пострадали от вируса. Эти трогательные и добрые истории сотрудников Московского дома ветеранов записаны в томе «Герои нашего времени». Сиделки и соцработники оставили свои семьи, чтобы скрасить жизнь ветеранам Великой Отечественной войны. Кроме того, соцработники бережно записывали воспоминания тех, кто видел ужасы войны.

— В период пандемии мы в едином строю вышли на социальный фронт борьбы с коронавирусом. Строго, последовательно и ответственно выполняли все предписания правительства Москвы и продолжали заботиться о ветеранах. Мы благодарны всем за помощь, которая была оказана Московскому дому ветеранов, — сказал председатель Совета Московского дома ветеранов войн и Вооруженных сил Виктор Степанов.

О заботе и качестве работы социальных работников Дома ветеранов говорят цифры, сегодня здесь на обслуживании находятся 64 долгожителя-фронтовика и труженика тыла старше 100 лет.

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