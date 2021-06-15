Морепродукты: как выбрать и приготовить

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

На сегодняшний день морепродукты являются важной частью рациона многих людей. Бесспорно, такие продукты несут в себе огромную пользу, а также позволяют разнообразить приемы пищи. Однако не все знают о полезных свойствах морепродуктов, а также о том, как правильно выбрать их в магазине и после приготовить. Об этом и рассказывается в данной статье.

Морепродукты — это, в частности, креветки, устрицы, мидии и другие дары моря. Выбрать данную продукцию по вкусу можно, например, на сайте shop.lamaree.ru.

Польза морепродуктов

Благодаря микроэлементам и витаминам в своем составе морепродукты позволяют улучшить качество жизни: речь идет о состоянии сердечно-сосудистой системы, уровне холестерина и состоянии щитовидной железы. Кроме того, у любителей этих продуктов повышается сопротивляемость инфекциям и простудам, улучшается состояние волос, кожи и ногтей, а также нормализуется пищеварение.

На что обращать внимание при покупке морепродуктов

Дату производства и срок хранения товара. Сертификацию продукции — этот пункт позволит защититься от недобросовестных производителей. Запах — он не должен быть резким или иметь какие-либо примеси. Пахнуть дары моря могут начать исключительно после разморозки, и это нормально. Внешний вид — на морепродуктах может быть небольшая корка льда без наростов. Это тоже нормально и означает, что продукция не подвергались повторной заморозке. Цвет — у правильно замороженных продуктов цвет, присущий свежему товару.

Если говорить отдельно о креветках, то при покупке их нужно внимательно осмотреть. Темные пятна на голове или туловище, а также неравномерный окрас свидетельствуют о том, что они начали портиться.

При выборе кальмара следует помнить о том, что тушка должна быть гладкой и без резкого запаха. Неочищенные мидии же лучше выбирать побольше, так как такие являются более сочными.

В свою очередь при покупке краба, нужно обращать на его панцирь. Он должен быть без налета и повреждений.

Как правильно приготовить дары моря?

Стоит отметить, что главное в приготовлении морепродуктов заключается в правильной термической обработке и выборе гарнира. Так, отварные и подвергнутые глубокой заморозке продукты можно разморозить в кипятке или на нижней полке холодильника.

При этом кальмары и моллюски нужно предварительно отварить не дольше трех минут. Отваривать их следует в пресной или немного подсоленной кипящей воде. Также вкусными получатся кальмары и осьминоги, приготовленные на гриле — причем на готовку уйдет не больше пяти минут. Эти морепродукты можно есть как в пасте или лапше, так и отдельно с салатом.

Наконец, креветки рекомендуется есть отварными, запеченными или обжаренными. С ними также можно приготовить аппетитную пасту или вкусный вок.

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