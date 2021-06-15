Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Морепродукты: как выбрать и приготовить
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Морепродукты: как выбрать и приготовить

Полина Французова

Общество

На сегодняшний день морепродукты являются важной частью рациона многих людей. Бесспорно, такие продукты несут в себе огромную пользу, а также позволяют разнообразить приемы пищи. Однако не все знают о полезных свойствах морепродуктов, а также о том, как правильно выбрать их в магазине и после приготовить. Об этом и рассказывается в данной статье.

Морепродукты — это, в частности, креветки, устрицы, мидии и другие дары моря. Выбрать данную продукцию по вкусу можно, например, на сайте shop.lamaree.ru.

Польза морепродуктов

Благодаря микроэлементам и витаминам в своем составе морепродукты позволяют улучшить качество жизни: речь идет о состоянии сердечно-сосудистой системы, уровне холестерина и состоянии щитовидной железы. Кроме того, у любителей этих продуктов повышается сопротивляемость инфекциям и простудам, улучшается состояние волос, кожи и ногтей, а также нормализуется пищеварение.

На что обращать внимание при покупке морепродуктов

Дату производства и срок хранения товара. Сертификацию продукции — этот пункт позволит защититься от недобросовестных производителей. Запах — он не должен быть резким или иметь какие-либо примеси. Пахнуть дары моря могут начать исключительно после разморозки, и это нормально. Внешний вид — на морепродуктах может быть небольшая корка льда без наростов. Это тоже нормально и означает, что продукция не подвергались повторной заморозке. Цвет — у правильно замороженных продуктов цвет, присущий свежему товару.

Если говорить отдельно о креветках, то при покупке их нужно внимательно осмотреть. Темные пятна на голове или туловище, а также неравномерный окрас свидетельствуют о том, что они начали портиться.

При выборе кальмара следует помнить о том, что тушка должна быть гладкой и без резкого запаха. Неочищенные мидии же лучше выбирать побольше, так как такие являются более сочными.

В свою очередь при покупке краба, нужно обращать на его панцирь. Он должен быть без налета и повреждений.

Как правильно приготовить дары моря?

Стоит отметить, что главное в приготовлении морепродуктов заключается в правильной термической обработке и выборе гарнира. Так, отварные и подвергнутые глубокой заморозке продукты можно разморозить в кипятке или на нижней полке холодильника.

При этом кальмары и моллюски нужно предварительно отварить не дольше трех минут. Отваривать их следует в пресной или немного подсоленной кипящей воде. Также вкусными получатся кальмары и осьминоги, приготовленные на гриле — причем на готовку уйдет не больше пяти минут. Эти морепродукты можно есть как в пасте или лапше, так и отдельно с салатом.

Наконец, креветки рекомендуется есть отварными, запеченными или обжаренными. С ними также можно приготовить аппетитную пасту или вкусный вок.

На правах рекламы

ООО "Ла Марэ" г. Москва, Волгоградский пр-т, д.32, кор.3, помещение II, комн. 17ОГРН: 5167746234354

рыбный ресторанрыбазаказ еды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Все мнения
О проекте