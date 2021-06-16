До 20 рублей на каждой поездке в метро и на МЦК смогут экономить москвичи и гости столицы до конца июня

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Все больше москвичей и гостей столицы пользуются в последнее время бесконтактной картой «Мир» для поездкив городском метро и на МЦК. И это понятно. Пользователи карты смогут экономить 10 рублей до конца июня. Одна поездка в метро и МЦК им обходится всего в 36 рублей.

Совершить оплату проезда по бесконтактной карте «Мир» можно, приложив ее на несколько секунд к одному из турникетов в вестибюлях станций столичного метро или МЦК, которые поддерживают оплату банковскими картами. Причем не важно, в каком банке и каком регионе выпущена карта. Ее выпускают сегодня 150 российских банков.

Стоимость поездки с карты списывается, как обычно, но спустя несколько минут на карту возвращаются 10 рублей скидки.

И это не все. Сразу 20 рублей могут получить обратно владельцы смартфонов на базе Android, если их карта «Мир» привязана к приложениям Mir Pay или Samsung Pay. Стоимость проезда в этом случае составит для москвичей и гостей столицы всего 26 рублей. Чтобы получить часть стоимости проезда обратно, им достаточно поднести смартфон с приложением на несколько секунд к одному из турникетов, отмеченных стикером о приеме банковских карт.

— В 2020 году каждая третья оплата с использованием банковской карты на турникетах метрополитена и МЦК совершалась по нашей карте, — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова. — За два последних года количество ежедневных операций по нашим картам на турникетах метро и МЦК выросло в несколько десятков раз. Мы совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы решили реализовать возможность выгодного проезда не только для держателей бесконтактных карт «Мир», но и для пользователей Mir Pay и Samsung Pay.

Прием банковских карт в столичном метро и на МЦК обеспечивает банк ВТБ.