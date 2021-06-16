Известный психолог расскажет учителям, как избежать эмоциональной усталости

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Профессия учителя связана с большой эмоциональной отдачей, она требует не только хорошей подготовки, но и постоянного совершенствования профессиональных навыков. Современный московский учитель регулярно проходит курсы повышения квалификации и, например, принимает участие в городских педагогических советах. О том, как активному педагогу сохранить силы, избежать стресса, научиться восстанавливаться после напряженного учебного года, чтобы продолжать профессиональный рост и быть поддержкой для своих учеников, расскажет известный врач-психотерапевт, психолог и актер Александр Рапопорт. Послушать лекцию эксперта первыми можно 16 июня по ссылке в рамках вебинара на портале «Классный руководитель онлайн». После лекция будет доступна на YouTube-канале Городского методического центра.

Как отмечает Александр Рапопорт, важнее всего для каждого человека — заниматься любимым делом: именно это является главной составляющей гармонии личности. Выбор профессии, по его мнению, не бывает случайным, тем более при работе с детьми. В эту область стремятся люди, способные к высокой эмоциональной отдаче. В рамках лекции эксперт поделится несколькими советами, как быть счастливым в жизни и в профессии. Он приведет примеры из собственной практики посещения мастер-классов и тренингов ведущих российских и зарубежных специалистов, занимающихся вопросами личностного развития, борьбы со стрессом. Также в своей лекции он расскажет, почему со стрессом не нужно бороться и избегать его, а, напротив, быть готовым к сложным в эмоциональном плане к таким ситуациям и обращать их себе на пользу.