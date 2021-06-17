Немедленно организуем кружки

Плакаты на улицах Тверского района столицы, посвященные строительству метро / Фото: pastvu

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

Главной темой номера «Вечерней Москвы» от 14 июня 1936 года стало широкое общественное обсуждение проекта сталинской Конституции.

Проект Основного Закона Советского Союза был опубликован в «Вечерке» 13 июня. Появление проекта в печати было встречено неистовым ликованием. Номер от 14 июня полон восторженных отзывов об очередном символе сталинской эпохи. Отметились все: ударники-стахановцы, профессора и академики, даже поэт Демьян Бедный. Не отставали и строители второй очереди метро.

Прочтя проект, тюбингщик т. Жмурко из шахты № 51 предлагает немедленно организовать кружки для углубленной проработки сталинской Конституции.

На шахте № 56 выступили проходчики смены т. Краевского — тов. Савельев, тов. Берсенев и др. Канадский иммигрант, машинист компрессорной установки товарищ Гикавий говорит о своей уверенности, что новая Конституция будет самой демократической, самой человечной. «Под новую Конституцию подведена почва самой нашей жизнью», — цитирует газета слова Гикавия.

Начальник шахты № 51 инженер Павел Кучеренко, награжденный в 1935 году орденом Ленина, тоже оказался очень образен в оценке проекта Основного Закона Советского государства.

— Когда я читаю проект новой сталинской Конституции, я вспоминаю всю свою жизнь... Жизнь моя началась только с революцией. И новая Конституция — это не только моя биография, это биография миллионов, это история народа моей родины, — обращается со страниц «Вечерки» товарищ Кучеренко. Он трудился кессонщиком. Работал Кучеренко хорошо. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 февраля 1939 года за образцовую работу и обеспечение большевистских темпов при строительстве 2-й очереди Московского метрополитена инженер Павел Кучеренко был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В одном приказе с ним награждались корифеи советской архитектуры — Алексей Душкин и Дмитрий Чечулин.

Плечом к плечу с метростроевцами на газетной полосе выражала свой восторг старейшая акушерка роддома имени Клары Цеткин С. М. Жислина. По ее словам, она принимала около 20 тысяч детей, но никогда она еще не видела таких здоровых и упитанных младенцев, как в эпоху сталинской Конституции.

ЦИФРА

7 рабочих было в распоряжении Метростроя, когда началось строительство опытного участка метро.

КСТАТИ

В 1970-е годы Московский метрополитен не только продолжил тянуться в сторону окраин, но и заполнил пространство внутри Кольцевой линии: через центр окраинные радиусы соединили между собой. Так образовалось несколько новых диаметров.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Арбатско-Покровская линия уходит не только за МКАД, но и — впервые в истории столичного метро — в область: станция «Мякинино» стала первой станцией метрополитена на территории Подмосковья.