Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Белеет парус в звездной тишине
Фото: Скриншот из фильма «Яхты в море» / 1955

Белеет парус в звездной тишине

Татьяна Еременко

Общество

В преддверии столетия «Вечерней Москвы» рассказываем о фильме «Яхты в море» Михаила Егорова, посмотреть который наша газета приглашала 22 июня 65 лет назад.

Тот, кто хоть однажды видел парусную регату, не забудет ее — синее море, голубое небо и белые паруса над небольшими суденышками, что вьются и мечутся, как чайки. Кадр выстроен так, что кажется, словно морские брызги вот-вот вырвутся из экрана и теплый летний ветер ударит в лицо.

Это детективная история о том, как пограничники хотели остановить зарубежного шпиона, с водными гонками и поджогом. Это спортивное кино о конкурирующих яхт-клубах и их соревновании. Это мелодрама о зарождающихся чувствах медработницы и моряка. История подростков, которые вносят вклад в парусный спорт.

Всего понемногу. Кино не такое детальное, как современные жанровые фильмы, но более жизненное. Снимали его в Эстонии. Непривычные имена добавляют экзотики, хотя характеры и лица — узнаваемы.

КСТАТИ

Главную роль — спортсмена, не мыслящего жизни без моря, Юхана Каска — исполнил будущий народный артист Эстонской ССР Рейн Арен, который позже сыграет предводителя пиратов в советском боевике «Пираты XX века». Это его дебют в кино.

Читайте также:
премьераФильм100 лет назад
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте