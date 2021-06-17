Белеет парус в звездной тишине

Фото: Скриншот из фильма «Яхты в море» / 1955

В преддверии столетия «Вечерней Москвы» рассказываем о фильме «Яхты в море» Михаила Егорова, посмотреть который наша газета приглашала 22 июня 65 лет назад.

Тот, кто хоть однажды видел парусную регату, не забудет ее — синее море, голубое небо и белые паруса над небольшими суденышками, что вьются и мечутся, как чайки. Кадр выстроен так, что кажется, словно морские брызги вот-вот вырвутся из экрана и теплый летний ветер ударит в лицо.

Это детективная история о том, как пограничники хотели остановить зарубежного шпиона, с водными гонками и поджогом. Это спортивное кино о конкурирующих яхт-клубах и их соревновании. Это мелодрама о зарождающихся чувствах медработницы и моряка. История подростков, которые вносят вклад в парусный спорт.

Всего понемногу. Кино не такое детальное, как современные жанровые фильмы, но более жизненное. Снимали его в Эстонии. Непривычные имена добавляют экзотики, хотя характеры и лица — узнаваемы.

КСТАТИ

Главную роль — спортсмена, не мыслящего жизни без моря, Юхана Каска — исполнил будущий народный артист Эстонской ССР Рейн Арен, который позже сыграет предводителя пиратов в советском боевике «Пираты XX века». Это его дебют в кино.