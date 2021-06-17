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Народный календарь. Чем особенно опасны иглы, ножи и ножницы 18 июня
Фото: pexels.com / Ivan Samkov

Народный календарь. Чем особенно опасны иглы, ножи и ножницы 18 июня

Василий Плиткин

Общество

Суббота, 18 июня, в народном календаре называется Дорофеев день. Наши предки в эту дату примечали направление ветра, а Православная церковь почитает священномученика Дорофея, епископа Тира в Финикии.

В этот день плохим знаком считалось брать в руки разные колющие и режущие предметы. Это связано с тем, что визуально они похожи на зубы волка. Считалось, что таким образом хозяева привлекали в дом хищников, которые могли полакомиться в хлеву. Кроме того, тем, кто не имел домашнего скота, нельзя было пользоваться ножами, иглами и ножницами. Считалось, что это может привести к несчастьям в доме.

Также плохой приметой 18 июня было общаться с незнакомцами. Силы зла в этот день способны были обретать человеческий облик, чтобы втереться к людям в доверие и выведать у них что-то секретное.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чем особенно опасны иглы, ножи и ножницы 18 июня

Приметы погоды гласили, что если пчелы не летят в поле, а сидят по ульям, то стоит ждать дождя. Если всю ночь кричит сова и поет дятел — это знак скорых осадков. А туман над водой сулил обилие грибов.

В этот день отмечают Международный день паники. Дата не имеет официального статуса, но стала популярна на просторах интернета. Цель этого праздника — привлечение внимания к проблеме развития паники у людей, «выпуск пара» и избегание стресса, накапливающегося в сознании человека.

Также 18 июня 1880 года в Москве открыли памятник поэту Александру Пушкину. Он был установлен у Страстного монастыря, а в 1950 году был перенесен на современную Пушкинскую площадь. Поэт изображен в глубоком раздумье, со склоненной головой.

18 июня родились русский писатель Иван Гончаров, советский режиссер Вадим Дербенев, народный артист СССР Юрий Соломин, российский артист Максим Галкин и британский певец Пол Маккартни.

Именины отмечают Дмитрий, Константин, Михаил, Георгий, Игорь, Леонид, Петр, Гордей, Федор и Марк.

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