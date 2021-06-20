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Понедельник, 21 июня, известен в народном календаре как Федоров День, Федор Летний, Федор Стратилат или Федор Колодезник. В эту дату издавна было принято рыть колодцы и почитать мастеров по строительству. Православная церковь 21 июня вспоминает великомученика Феодора Стратилата, являющегося покровителем православных воинов.

Согласно поверьям, в этот день нельзя готовить еду на сковородке. Тот, кто ослушается данного запрета, рискует весь год прожить впроголодь. Это связано с тем, что сковороду 21 июня использовали для поиска места под колодец. Ее клали на намеченное место и смотрели ранним утром, была ли внутри вода. Если сковорода оставалась почти сухой, то колодец рыли в другом месте.

В этот день также нельзя бездельничать, стоит найти себе работу: убраться дома, починить сломанные вещи, заняться спортом или приготовить что-нибудь. При этом трудиться следует как взрослым, так и детям.

Кроме того, запрещается пересчитывать мелкие купюры. Если сделать это 21 июня, то можно навлечь на себя проблемы с финансами. Также нельзя давать в этот день в долг или проводить финансовые сделки.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. В какой посуде нельзя готовить 21 июня,чтобы не прожить впроголодь целый год

Приметы погоды гласили, что сильная роса 21 июня говорит о приближении ясного дня, а хрипло каркающие грачи — о скорой грозе. Раскатистый гром утром — не к добру.

Дата известна так же, как Международный день йоги. Это очень молодой праздник — он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2014 году, а впервые отмечен в 2015 году. В этот день людям рассказывают о преимуществах йоги и принятии ее в свой образ жизни.

Также 21 июня отмечают День селфи. Считается, что впервые этот праздник был проведен в 2014 году в США, а его создателем принято считать Макнили, техасского диджея. Инициатива была подхвачена пользователями интернета по всему миру, и праздник стал очень популярным.

В этот день родились мэр Москвы Сергей Собянин, французский философ Жан Поль Сартр, советский поэт Александр Твардовский, советский музыкант Виктор Цой и герцог Кембриджский принц Уильям.

Именины отмечают Павел, Федор, Василий и Константин.