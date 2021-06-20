Столичные школьники подарили книги сельским библиотекам

Фото: Пелагия Замятина/ Вечерняя Москва

20 июня в Департаменте образования и науки Москвы рассказали, какие волонтерские проекты реализуют ученики школ и студенты колледжей города.

В московских школах и колледжах действуют 553 волонтерских объединения, в которых участвуют более 39 тысяч ребят. Под эгидой Московского центра «Патриот.Спорт» они постоянно запускают новые проекты и инициативы.

Ученик Московской международной школы Николай Старченко в этом году стал призером всероссийского конкурса «Доброволец России — 2021» и победителем московского конкурса «Доброволец года — 2021». Он уже несколько лет занимается экологическим, культурным и медиаволонтерством. В октябре 2020 года вместе с одноклассниками москвич запустил акцию «Пусть зашуршат страницы новых книг на полках сельских библиотек». Ребята ежемесячно собирают книги и пополняют фонды сельских библиотек.

— Сельским библиотекам очень не хватает хороших книг. В одну библиотеку уже 20 лет не поступало ни одной новой книги, а старый фонд при этом в целости и сохранности. Представьте, какие люди там работают! Одна библиотека сгорела, там книг вообще почти не осталось, — рассказал Николай. — За время акции мы уже отправили более 200 книг. Сотрудники библиотек искренне благодарили нас, писали, что даже 10– 15 новых книжек для сельской библиотеки — это уже настоящее счастье.

Выпускник школы № 1517 Егор Лопатин в этом году стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву.

Знание юриспруденции он использовал не только для поступления в вуз. В период пандемии в 2020 году Егор присоединился к всероссийской акции «Мы вместе».

— Помимо оказания помощи в покупке лекарств и продуктов людям на самоизоляции, также были функциональные направления поддержки — психологическое и юридическое. И я, имея опыт юридической деятельности, также не остался в стороне и присоединился к этой акции. Я проконсультировал более 30 граждан по вопросам их прав и обязанностей, возникших в связи с принятием новых законов в период пандемии, — рассказал Егор Лопатин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марат Кучушев, директор Московского центра «Патриот. Спорт»:

— Мы работаем по восьми направлениям добровольчества. В рамках патриотического волонтерства школьники оказывают помощь ветеранам, вступают в поисковые отряды, проводят исторические реконструкции. В области социального волонтерства — помогают нуждающимся людям.

Событийные волонтеры задействованы на конференциях, праздниках, форумах. Волонтеры в области культуры проводят экскурсии, работают в библиотеках, организуют кружки. Спортивные помощники участвуют в проведении соревнований. Эковолонтеры помогают защищать природу. Медиаволонтеры рассказывают в СМИ о важных событиях.