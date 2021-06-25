Финансовый университет: трудоустройство гарантируем

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Для сотен тысяч москвичей началась горячая пора. Они сами или их дети поступают в вузы. Как выбрать учебное заведение, которое даст по-настоящему востребованное образование?На какие специальности нужно обратить внимание? В эфире сетевого вещания «ВМ» прошел круглый стол «Поступление в Финансовый университет в 2021 году. Чего ждать абитуриенту?»

круглый стол «Поступление в Финансовый университет в 2021 году. Чего ждать абитуриенту?» / Видео: Вечерняя Москва

Новые условия поступления

— Кампания по поступлению в вузы в этом году будет сильно отличаться от прошлогодней, — рассказала проректор по маркетингу и работе с абитуриентами, ответственный секретарь приемной комиссии Светлана Брюховецкая. — Дело в том, что изменились нормативные документы. Теперь, например, прием абитуриентов ведется в одну волну. Старая схема — сначала 80 процентов, а потом 20 — отменена. Сейчас сразу принимают всех. При этом, правда, сначала, еще до общего приема, будут поступать «олимпиадники», целевики и лица с особыми правами. К тому же теперь каждый вуз может предлагать лишь до десяти направлений обучения. Поэтому перед поступлением советую со всеми ими внимательно ознакомиться. Есть и другие моменты, с которыми советуют ознакомиться еще на этапе выбора вуза. Так, например, вуз сам может выбрать, результаты каких вступительных экзаменов он выберет в качестве вступительных испытаний. Так, у нас, например, абитуриент может представить в качестве третьего вступительного испытания обществознание, историю, информатику или иностранный язык. Что лучше вы сдали, то и предлагайте — это преференция!

Главное — не профессия, а компетенции

В ходе круглого стола поступило много вопросов из чата. Вот один из них:

— Сын хочет работать в банке, а я слышала, что в этой сфере стало меньше рабочих мест, потому что число банков сокращается. Может, сыну выбрать какую-то другую специальность? Что можете в вашем университете предложить?

— Мир сейчас меняется очень быстро. Поэтому нужны, прежде всего, системные знания, — пояснила Светлана Брюховецкая. — Наш вуз перешел на систему 2+2. Это значит, что два года мы учим общим знаниям экономики. А следующие два года — профилизация. И не факт, что если сейчас сын хочет работать в банке, то через два года его желание сохранится. А если он все-таки в банк устроится, то далеко не факт, что проработает там всю жизнь или хотя бы пять лет. Жизнь сейчас другая. Важно получить такие системные знания, чтобы в любой момент сменить специальность и быть в ней успешным.

Кира Артамонова, заместитель проректора по маркетингу и работе с абитуриентами, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии рассказала, что поменять направление своего образования можно и в магистратуре.

— Например, в бакалавриате студент учился юриспруденции, а в магистратуре — психологии, экономике или IT-технологиям. В итоге у выпускника появляются сразу две профессии.

— Возвращаясь к вопросу зрителя: в нашем вузе есть образовательная программа «Финансовые рынки и банки», в рамках которой готовят и банкиров, и ребят, которые занимаются инвестициями и привлечением капиталов и управлением ими. Они знают, как привлечь капитал, из каких источников это выгоднее сделать, — это очень ценные и высокооплачиваемые специалисты. Не пропадут!

Скидки умным и старательным

Еще один зритель задал вопрос о ценах на обучение. Изменились ли они? Сохранились ли скидки и каков их размер?

— Да, цены по сравнению с прошлогодними изменились, но скидки будут существенными. Если абитуриент не добрал до проходного всего несколько баллов, то размер скидки может достигать 60 процентов! Скидка предоставляется на первый год. Затем — с третьего года обучения — скидки возобновляются и могут достигать 40 процентов от стоимости обучения, если вы учитесь на отлично.

Кира Артамонова добавляет:

— Стоимость обучения для первого и второго курса — одна, для третьего и четвертого, когда ребята уже выбрали индивидуальную траекторию обучения — другая. И она выше. Дело в том, что на этом этапе обучения мы привлекаем сверхклассных специалистов, а стоят они дороже. Все это прописано в договоре и честно по отношению к студентам, которые могут, например, выбирать программы обучения на английском языке, русском языке или IT-технологии. И еще один важный момент: если студент отлично учится, то он имеет право перейти на бюджетное место. Дело в том, что требования к обучающимся у нас высокие, и немало студентов отчисляются по разным причинам, так что места освобождаются и «платник» может на них рассчитывать.

Светлана Брюховецкая уточняет:

— Больше того: мы — один из немногих вузов, кто не отдает освободившиеся бюджетные места студентам из других вузов. Только своим «платникам». Это наша принципиальная позиция. А еще один наш важный принцип — никаких дополнительных испытаний при поступлении. Знаю, многие боятся к нам прийти, потому что вуз престижный и тут наверняка требуют с абитуриентов какие-то особенные дополнительные знания. Нет, не требуют. Приносите результаты ЕГЭ и поступайте, нет проблем. Вступительные испытания есть только для иностранцев, потому что они в принципе не имеют результатов ЕГЭ, и инвалидов.

Многие зрители интересовались способами подачи документов.

— Можно прийти в приемную комиссию и принести лично. Можно прислать по почте. Третий вариант — через сайт госуслуг, где есть сервис «Поступай правильно». А еще документы можно подать в личном кабинете университета, — рассказывает Светлана Брюховецкая. — Информация из всех этих потоков аккумулируется в личном кабинете университета, и у всех поступающих будет возможность туда заглянуть. Но я бы советовала отправлять документы сразу через личный кабинет — там очень удобный интерфейс, есть обратная связь, можно видеть статус заявления. Баллы по ЕГЭ подгружаются туда автоматически. Там же можно оформить заключение договора на платное обучение, апелляцию, скидку. В общем — очень удобно.

Кому достанется место в общежитии

Зрительница из города Коврова Владимирской области поинтересовалась, как обстоят дела с общежитиями.

— Первоочередное право на общежитие у нас имеют олимпиадники, затем — дети-инвалиды, поступившие по особой квоте, потом — иностранные граждане, а квота на них постоянно растет, затем — ребята с высокими баллами по ЕГЭ, — рассказывает Кира Артамонова. — Студентам-«платникам», скорее всего, обеспечивать жильем себя придется самостоятельно. Так же, как и ребятам из ближнего Подмосковья, живущим ближе 50 километров от МКАД.

Как рассказали участницы круглого стола, Финансовый университет готов к любым эпидемиологическим сложностям.

— В прошлом году нам было достаточно сложно. Но сейчас переход той или иной части студентов на дистанционное обучение — например, если группа на карантине, происходит легко и быстро, — рассказала Светлана Брюховецкая. — Современные технологии обучения позволяют нам не снижать качество образования. К тому же принципиальная позиция ректора нашего вуза такова: как можно больше традиционного, с «очными» лекциями и семинарами обучения.

Имейте это в виду, когда выбираете вуз для поступления.

И, наконец, главное:

— Каковой бы ни была текущая экономическая ситуация, Финансовый университет гарантирует трудоустройство всех своих выпускников, кто хочет и может работать, — заверила Кира Артамонова.

ВАЖНО

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ об особенностях приема в вузы в 2021 году. Документ устанавливает новые ключевые даты для абитуриентов 2021 года.

Вот основные даты приемной кампании 2021 года:

Не позднее 15 июля — вузы публикуют на своих сайтах расписание вступительных испытаний (если они есть), которые они проводят самостоятельно.

29 июля завершается прием документов от поступающих с результатами ЕГЭ и от тех, кто поступает без вступительных испытаний (победители и призеры олимпиад).

2 августа — публикация конкурсных списков.

4 августа — окончание приема заявлений о согласии на зачисление от тех, кто поступает на бакалавриат и специалитет без вступительных испытаний, и на места в пределах квот.

6 августа вузы издают приказы о зачислении олимпиадников и тех, кто поступает по квотам.

11 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов в рамках основного конкурса (по ЕГЭ).

17 августа издаются приказы о зачислении тех, кто поступает по ЕГЭ.