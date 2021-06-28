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Кибермошенничество против пенсионеров и сирот предложили наказывать строже

Альфия Камилова

Общество
Кибермошенничество против пенсионеров и сирот предложили наказывать строже
Тимофей Баженов / Фото: Максим Манюров

28 июня известный журналист и общественный деятель Тимофей Баженов рассказал, что намерен вести серьезную борьбу с кибермошенничеством.

По словам общественника, киберпреступники похищают у россиян почти 10 миллиардов рублей ежегодно. Зачастую жертвами преступников становятся пенсионеры, инвалиды и дети-сироты.

— За последние 5 лет эта проблема переросла в глобальную угрозу общественному порядку, — подчеркивает Баженов. — И если мы будем сидеть сложа руки, кибермошенничество станет угрозой не только обществу, но и нормальному функционированию государства.

Обсудить актуальную тему Тимофей Баженов предложил на круглом столе, к участию пригласил представителей правоохранительных органов, муниципальных органов управления, лидеров общественного мнения. Встреча прошла с соблюдением всех санитарных норм.

— Пожилые люди зачастую с доверием относятся к звонкам со знакомых коротких номеров, — рассказал на встрече заместитель начальника 6-го отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве Сергей Клиндухов. — И преступники активно этим пользуются, обновляя арсенал технических средств.

Пенсионеры не подозревают, что даже номера банков с помощью IP-телефонии можно подменить.

В ходе беседы Баженов предложил внести изменения в Уголовный кодекс и признать преступление в отношении социально незащищенных граждан (пенсионеров, детей-сирот) отягчающим обстоятельством.

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