Обязанности определены законом

Фото: Анастасия Мальцева / Вечерняя Москва

Москвичи выбирают компании, которые предоставляют лучшее обслуживание в рамках перечня обязательных услуг.

Пока среди лидеров «Эксжил», ООО «НВ-Сервис» и «УК «Шишкин Лес», а также ГБУ «Жилищник».

— Проблема в том, что большинство москвичей даже понятия не имеет, какой набор услуг им обязаны предоставлять управляющие компании, — рассказывает юрист Московской коллегии адвокатов Станислав Рябчинский. — Лично я всем советую изучить Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, где этот набор услуг как раз обозначен. Уверяю, вы узнаете много нового и интересного!

Как пояснил эксперт, многие москвичи, например, не знают, что лестницу, ведущую к площадке первого этажа, а также саму площадку коммунальщики обязаны мыть каждый день. А также пол лифтовой кабины. Не все в курсе, что сотрудники УК обязаны мыть в подъезде окна и делать «влажную уборку стен».

— По идее список обязательных работ и периодичность их выполнения должны быть вывешены в каждом подъезде, чтобы жильцы могли контролировать коммунальщиков.

Но абсолютное большинство компаний, конечно, ничего, кроме списка должников по квартплате, не вывешивает, — пояснил Рябчинский. — УК с жильцами пытаются играть в одни ворота. Вы, пожалуйста, нам вовремя платите, а что мы должны за ваши деньги делать — секрет.

По мнению эксперта, в Москве нужно развивать институт старших по дому, которые проконтролируют работу УК.