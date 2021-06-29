Вестибюль между «Площадью Революции» и «Театральной» вновь открыли 17 лет назад

Скульптура пограничника и собаки Ирмы на станции «Площадь Революции». По традиции «на удачу» студенты трут собаке нос ( / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

После реконструкции 17 лет назад вновь открыли объединенный вестибюль станций «Театральная» и «Площадь Революции».

Станции расположены в центре столицы и входят в число красивейших творений второй очереди строительства метро.

— Убранство «Театральной» складывается из пилонов, ставших беломраморными двойными полуколоннами, шахматного пола из черного габбро (магматическая горная порода. — «МВ») и желтого гранита, хрустальных люстр и ромбовидных кессонов потолка, — рассказала искусствовед Евгения Гершкович.

«Площадь Революции» — одна из самых узнаваемых станций благодаря скульптурным изображениям собирательных образов граждан Страны Советов, Не обошлось без скульптур и на «Театральной».

— Потолок перронного зала украсили барельефы глазурованного фарфора работы Натальи Данько с танцорами и музыкантами народов СССР. Былы выбраны: Россия (РСФСР), Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Казахстан, Белоруссия, — говорит Гершкович.

Оформление станции «Театральная» — не единственный пример работы скульптора Натальи Данько. В 1937 году бригада художников Государственного фарфорового завода им. М. В Ломоносова под руководством Данько выполнила фарфоровые барельефы для Речного вокзала в Москве.

ЦИФРА

22 по счету станцией метро стала «Театральная», до 1990 года носившая название «Площадь Свердлова».

КСТАТИ

Перейти со станции «Театральная» на «Охотный Ряд» можно по переходу или через наземный вестибюль. Надо пройти по небольшой галерее и спуститься в метро «Охотный Ряд».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В 1974 году было построено два перехода — из центрального зала «Театральной» к торцу «Площади Революции» и из центра «Охотного Ряда» к торцу «Театральной».