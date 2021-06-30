Вассерман считает необходимым благоустроить районные места отдыха для москвичей

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Районные места отдыха для жителей столицы, особенно во время пандемии, должны быть максимально комфортными, чтобы люди имели возможность не выезжать в центр Москвы, а полноценно отдыхать рядом с домом. Об этом сообщил известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман во время посещения Измайловских столичных прудов совместно с активистами востока Москвы.

— Москва настолько велика, что благоустроенные места отдыха жизненно необходимы в каждом районе. И не только сейчас, во время пандемии, когда очень нежелательно добираться до зоны отдыха на общественном транспорте. Я считаю крайне важным, чтобы места для комфортного отдыха были всегда в пределах шаговой доступности, чтобы не было нужды по дороге к ним накапливать «транспортную усталость», — сказал Анатолий Вассерман.

По словам публициста, Серебряно-Виноградный пруд, некогда популярное у москвичей место отдыха на востоке столицы, нуждается в благоустройстве. При этом жителям нравится та естественно-природная атмосфера, которая сохранилась спустя столетия с момента его создания.

— Пруды в Измайловском парке — это живописное и прекрасное место отдыха для всех москвичей. Но инфраструктура уже изрядно устарела. Жителям хотелось бы видеть здесь и бульвар, и локальные зоны отдыха с велодорожками и пешеходными маршрутами. В благоустройстве нуждается и прибрежная территория Серебряно-Виноградного пруда, — отметил Вассерман.

Он также подчеркнул, что готов обратиться к столичным властям с вопросом благоустройства пруда в качестве места для купания.

— Я очень надеюсь, что смогу посодействовать благоустройству и усадьбы, и парка, и прудов. Пусть и у жителей Измайлова появится возможность искупаться в шаговой доступности от дома. Прошу власти подумать, что они могут уже сейчас сделать для благоустройства Серебряно-Виноградного пруда как места для купания, — заключил эксперт.