Одинокие родители получат пособия

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Правительство России выделило из резервного фонда более 46 миллиардов рублей на выплату новых пособий. С 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, чьим детям сейчас от 8 до 17 лет.

«Оформить такие выплаты можно с 1 июля, в том числе на портале госуслуг», — говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

— Выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, и одиноким родителям, воспитывающим ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, будут предоставляться по тем же правилам, что и выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно, — пояснил юрист Московской коллегии адвокатов Геннадий Туляков. — При назначении выплат чиновники будут использовать комплексную оценку нуждаемости.

Как пояснил эксперт, согласно правилам, разработанным Минтруда, обратиться за пособием в период ожидания ребенка смогут женщины, вставшие на учет в период до 12 недель, если среднедушевой доход в семье — менее прожиточного минимума на человека. Размер ежемесячного пособия составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения. В Москве эта сумма составит около 10,3 тысячи рублей.

— Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет смогут получать те, кто является единственным родителем: то есть второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении, — пояснил Геннадий Туляков. — Второй вариант: мать и отец ребенка в разводе и судом назначены алименты.

Ежемесячное пособие на ребенка составит половину регионального прожиточного минимума для детей. В Москве это чуть меньше восьми тысяч рублей. Назначать и выплачивать пособия как для беременных женщин, так и для одиноких родителей будет Пенсионный фонд России. Большинство сведений для получения пособий будет проверяться автоматически. По уверению чиновников, предоставлять дополнительные справки, скорее всего, москвичам не потребуется. Заявление можно будет заполнить на портале госуслуг или обратиться в отделения Пенсионного фонда лично: здесь придется заполнять бумаги.