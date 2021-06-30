Мужская доля: сильный пол в России стремительно вымирает

Кадр из фильма «Служебный роман» / 1977 год

Среди россиян, не доживших до пенсии, 80 процентов — мужчины. Хуже дела только в Афганистане и Таджикистане. А по мужским самоубийствам Россия вообще впереди планеты всей. Как уверяют Минздрав и социологи, ситуация меняется к лучшему. Но очень медленно. Мы расспросили экспертов о том, что — в буквальном смысле — мешает нашим папам, мужьям и братьям жить долго и счастливо.

О женских проблемах в современном мире говорят много и открыто. Однако «мужской вопрос» охвачен слабо. А ведь сильному полу приходится преодолевать массу трудностей на жизненном пути. По-прежнему актуален стереотип о «настоящем мужике», который не плачет, не жалуется, готов создать семью и полностью ее обеспечить.

Как тот пионер: «Будь готов! Всегда готов!» Однако мало кто говорит, что и сильному полу требуется поддержка.

Без отца в голове

Проблемы у будущих мужчин начинаются уже с ранних лет.

— Мать и хозяйка — древние роли, которым женщины могут научиться, просто глядя на старших — маму и бабушку, — говорит психолог Ирина Петрова. — А маленькому мальчику «мужскую» роль выучить зачастую негде. Папа допоздна пропадает в офисе, а сын остается наедине с игрушками, которые мало имеют отношения к его реальной жизни.

Чтобы правильно сформироваться, получить внутреннюю опору, мальчику с детства нужно отцовское внимание. Ввести ребенка в суровый мир мужчин вполне может хороший отец, считает клинический психолог Михаил Хорс.

— Если папа (или дедушка) принимает участие в воспитании ребенка, он прекрасно уравновешивает женское влияние. Вполне достаточно, если папа проводит с сыном выходные и иногда — вечера, — отмечает он.

Однако много ли у нас найдется глав семейств, готовых давать ребенку чуткое мужское воспитание? По разным исследованиям, пока таких немного. «Включенное отцовство» не самое распространенное явление. А 30 процентов россиян и вовсе растут в неполных семьях. Даже если мужчина вырастет хорошим человеком в «однополой» семье из мамы и бабушки, ему приходится трудно во взрослой жизни.

Ожидания и реальность

По словам Михаила Хорса, за неимением «отца в голове» (особенно в больших городах) молодые люди черпают «мужские ориентиры» на разных курсах и тренингах личностного роста.

— Посещая подобные мероприятия, — говорит эксперт, — молодые люди начинают относиться к себе как к богам, у которых нет никаких ограничений. Ведь на курсах им вещают: «Все в твоих руках! Невозможное возможно!» — и тому подобное. Это раздается уже более 20 лет из каждого угла. И, по моим наблюдениям, сильнее действует на мужчин, чем на женщин, у которых «счастье» все-таки больше ассоциируется с институтом семьи. Накачанные этим враньем, парни выходят в мир и сначала делают некоторые успехи.

Но вскоре сталкиваются с препятствиями: на самом деле мы не можем влиять на все. Есть еще погода, природа, правительство, другие люди со своими интересами — масса непреодолимых барьеров. Человек думает: «Я все могу, но почему-то не делаю. Как же так? Значит, я плохой». Или: «Мир плохой» — и тут формируется обида либо на себя, либо на весь белый свет. Обида — очень удобное «детское» чувство. Можно спрятаться в компьютер, в азартные игры, в запой.

Женщины идут

Неудавшийся поиск себя — еще полбеды! На этом злоключения сильного пола не кончаются. Даже если мужчина спустился с небес на землю__ и решил слиться с толпой рядовых служащих, его ждет сюрприз — образованные и шустрые конкурентки. По данным исследования, проведенного компанией «Делойт», почти половина трудящихся в нашей стране — 48,6 процента — дамы. При этом доля женщин в руководстве российских компаний в последние несколько лет составляет около 20 процентов. Это больше, чем в среднем по миру, в 4,5 раза. Ирина Сазонова, владелец консалтинговой компании в сфере HR, считает, это вполне естественный процесс: российский слабый пол привык вкалывать.

— Более того, сейчас можно увидеть тенденцию матриархата в некоторых компаниях и отраслях предпринимательства. Речь идет, например, о бьюти-индустрии, цветочном бизнесе, пошиве и продаже одежды — там вообще одни женщины в руководстве.

Я проводила исследование среди предпринимательниц и больших начальниц. В частности, спросила у респондентов, встречали ли они какие-либо препятствия на пути к карьерному росту или повышению заработной платы, связанные с гендерными отличиями. Все женщины ответили отрицательно. При этом половина из них постоянно повышала квалификацию, — делится наблюдениями эксперт.

С мнением Ирины Сазоновой согласен предприниматель, директор факультета бизнеса одного из российских университетов Кирилл Плохих.

— Если вы хотите образцового сотрудника, то это, скорее всего, женщина. Культура и гигиена работы у дам выше, чем у представителей мужского пола, — считает он.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит» / 1979

Семья дает трещину

Мало того что женщины у нас теснят мужчин на рынке труда, так еще и в браке их удержать трудно: так и норовят подать на развод.

— С советских времен у нас самая актуальная модель женственности — это работающая мать, подразумевающая женщин достаточно самостоятельных, — говорит кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Ирина Тартаковская. — Когда человек экономически независим, материальные блага, которые он получает в браке, не такой уж большой выигрыш, чтобы терпеть то, что ему не нравится.

Поэтому женщины подают на развод гораздо чаще мужчин: у нас страшное число разводов, одно из самых высоких в мире. При этом женщины продолжают «топить за независимость»: и в советские времена, и в 90-е дамы, достигшие больших высот в карьере, еще искали оправдание того, что слишком много времени уделяли работе. Элла Памфилова, уже будучи министром социальной защиты населения (в 1991–1994 годах. — « ВМ»), как-то в интервью объясняла, что гладит мужу рубашки.

— Сегодня карьеристки менее склонны испытывать чувство вины. Для них нормально, что ребенком занимается няня, а муж принимает деятельное участие в домашней жизни, — говорит Тартаковская.

И всем приходится волей-неволей к этой ситуации приспосабливаться.

1979 год. Наталья Гундарева и Олег Басилашвили в фильме «Осенний марафон» / Кадр из фильма «Осенний марафон» / 1979 год

Надежда есть

Представления об эталонной мужественности в последние годы заметно изменились, отмечает социолог Ирина Тартаковская. Хорошая новость: диапазон допустимых стилей поведения для сильного пола стал шире. По-прежнему образцом считается успешный человек, профессионал и кормилец семьи — что-то близкое к Гоше из «Москвы слезам не верит». Но идти к этим достижениям сегодня можно разными путями.

— Например, в «мужской мир» проникают идеи о том, что быть настойчивым, навязчивым далеко не всегда приветствуется, — говорит социолог. — Особенно изменения видны среди молодежи, которая живет в широком информационном поле и прекрасно знает о движении Me Too и других проявлениях современного феминизма.

Молодые люди далеко не всегда разделяют взгляды феминисток, но понимают, что жизнь устроена гораздо сложнее, чем кажется «традиционному мужчине». Если хочешь быть успешным, нужно быть гибким и открытым.

— Я недавно участвовала в одной московской дискуссии по современной мужественности, — рассказывает Ирина Тартаковская. — Выступающие мужчины — кураторы, журналисты, эксперты — говорили о том, что феминизм помог им по-новому выстроить отношения с близкими, дал возможность снять с себя единоличную ответственность за семью, показывать эмоции, если хочется. Это здоровые тенденции. И есть надежда, что качество и продолжительность жизни мужчин в следующих поколениях будут выше.

Старые бунтари

Модель жизни по Сергею Шнурову — «без башни, весело и страшно» — теряет свою привлекательность для молодых мужчин, отмечают ученые. Однако представители старших поколений не спешат проповедовать «гибкость и открытость».

— Факторы, повышающие смертность мужчин, — алкоголь и рискованное поведение как признаки мужественности. Но они касаются в основном двух старших поколений: тех, кто родился в 40–50-е и 60–70-е годы прошлого века, — отмечает Ирина Тартаковская. — Это люди, чьи модели поведения сложились в советскую эпоху.

У мужчин старших поколений смертность выше женской по всем группам заболеваний. Но особенно огромный разрыв с женщинами в ожидаемой продолжительности жизни образуют насильственные смерти. И из них большая часть — разного рода ДТП и прочие техногенные несчастные случаи. Здесь Россия очень отличается в худшую сторону от всех развитых стран мира.

Как полагает социолог, о каких-то заметных изменениях в «мужской модели поведения» и, соответственно, в продолжительности жизни можно будет говорить, когда большинство мужчин, рожденных в 90-е, достигнут своего 30-летия. Ведь ранее именно после этого возрастного порога доля мужского населения в нашей стране начинала постепенно сокращаться по сравнению с долей женского.