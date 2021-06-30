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Шеф, два счетчика

Андрей Казаков

Общество
Шеф, два счетчика
Фото: Рixabay / jyotirmoy747

Мы продолжаем рубрику, посвященную 100-летию «Вечерки». В номере от 17–23 июня мы вспоминали наши публикации в первые дни Великой Отечественной войны. В этот раз — середину 20-х, когда началась официальная история столичного таксомотора.

Такси появились в Москве еще в 1907 году. Новинка пришла ко двору, и к 300-летию дома Романовых количество таксомоторов в первопрестольной частников или, как их в наше время называют, бомбил. Первая централизованная столичная служба такси появилась летом 1925 года, о чем и написала тогда «Вечерка»:

Появление первого официального московского таксопарка было анонсировано в номере «ВМ» от 3 июня 1925 года. На первой полосе газеты красовалась картинка с изображением новенького авто и подписью: «Прибывшие в Москву таксомоторы фабрики «Рено». Эти такси будут пущены в движение по городу 10–15 июня». Определить дату точнее было невозможно, так как никто не мог уверенно сказать: сколько времени уйдет на подготовку «чуда французского автопрома» к эксплуатации.

Через два дня, в номере от 5 июня 1925 года, «Вечерка» напечатала новость о сборке, техосмотре и испытаниях новеньких «Рено». 19-го числа того же месяца наша газета публикует заметку уже совершенно практического содержания, касающуюся оплаты за пользование новым видом сервиса: «За проезд на таксомоторах пассажиры должны уплачивать сумму, показываемую на имеющихся в каждом таксомоторе таксометрах.

При посадке пассажиров таксометр сразу показывает сумму — 40 копеек. После прохождения версты показываемая сумма увеличивается на 10 копеек, и т. д. по 10 копеек за каждые пройденные 250 метров».

Такса повышалась на 50 копеек за каждый километр при числе пассажиров от трех и до пяти, а также в ночное время. В случае если ночью на такси каталась веселая компания, они доплачивали еще 50 копеек дополнительно за всю свою поездку. В счет включалось и время ожидания — 10 копеек за каждые 5 минут.

При поездках за город пассажир оплачивал путь туда и обратно. Прямо скажем, недешевое удовольствие. Особенно если учесть, что в то же время килограмм пшеничной муки стоил 9 копеек, килограмм соли — 5 копеек, а кило колбасы первого сорта — 80 копеек.

В правилах такси отдельно оговаривалось, что путешествия в Петровский парк, в Сокольнический круг и на бега загородными считаться не будут.

Когда все технические, бюрократические и прочие подготовительные процедуры были завершены, на первой полосе номера «Вечерки» от 20 июня 1925 года появилось объявление: «Движение таксомоторов открывается завтра. В 7 часов утра все 15 таксомоторов из гаража, находящегося на Каланчевской площади, в Орликовом переулке, выедут в разные части города».

Заметка сопровождалась яркой карикатурой на извозчика, приделавшего к крупу своей лошади таксометр и пытавшегося соревноваться с «железными конями». Кстати, тему этого состязания обыгрывали не только карикатуристы «Вечерки», но и сатирики Илья Ильф и Евгений Петров в своем произведении «Золотой теленок». Один из их персонажей, провинциальный механик Адам Козлевич, на французском авто «Лорен-Дитрих» конкурировал с извозчиками Арбатова. В рамках борьбы за клиента он даже поместил на свой таксомотор слоган «Эх, прокачу!», который и привлек внимание Остапа Бендера, нарекшего машину «Антилопой-Гну»

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