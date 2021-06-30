Модные принты в одежде в 2021 году

Фото: Александр Кожохин «Вечерняя Москва»

Одним из наиболее универсальных предметов одежды в гардеробе каждого человека является футболка. Ее можно сочетать практически с любой другой вещью. На протяжении многих лет довольно популярными среди модниц остаются футболки с различными рисунками или надписями.

Шесть стильных образов с печатью на футболке

Многие думают, что такую вещь следует носить в повседневной жизни только с джинсами или шортами, но это не совсем так. Удачный образ можно собрать и с помощью других предметов одежды. Например, легко разнообразить свой лук можно, надев такую футболку с джинсовой, кожаной или хлопковой юбкой и кедами, кроссовками или босоножками.

Также можно примерить на себя более стандартный образ — футболка в сочетании с джинсами и клетчатой рубашкой. Любительницам женственных луков подойдут следующие варианты: с юбкой на запах и балетками; в виде платья, если футболка длинная или под платье-комбинацию, дополнив такой образ чокером.

Офисным работникам тоже смело можно надеть футболку с укороченными брюками и пиджаком, в случае если дресс-код не предполагает строгий стиль.

Печать на футболке: что модно летом и осенью 2021

Поскольку футболка является базовой вещью, то ее цвет в идеале должен быть универсальным и сочетаться сразу с несколькими предметами одежды из гардероба. Поэтому фаворитами в этом случае считаются черный, белый и серый цвета. Из более ярких оттенков стилисты советуют обратить внимание текущим летом на зеленый, голубой, коралловый, желтый и оранжевый.

Что касается фасонов, то в этом сезоне последним писком моды считаются рукава оригинальной формы и асимметрия. При этом обе тенденции ни в коем случае нельзя сочетать — лучше иметь в гардеробе вещи и той, и другой формы.

В свою очередь принт на футболке можно выбрать исходя из собственных предпочтений. Особенную популярность сейчас приобретают принты в виде надписей. При этом тематика фраз может быть разнообразной — чем креативней, тем лучше. Например, это можно использовать цитату известной личности, какой-то девиз или собственное кредо.

Из картинок модными в этом сезоне являются цветочный и растительный орнамент, космическая тематика, этнические и исторические мотивы. Также актуальными остаются футболки с изображением героев книг, фильмов, мультиков, аниме и компьютерных игр. Помимо этого, текущим летом популярна спортивная тема на фоне Евро-2020.

Три причины купить футболку с принтом

Во-первых, эта покупка поможет выразить свою индивидуальность. Рисунок и надпись расскажут о ваших увлечениях и приоритетах в жизни.

Во-вторых, можно будет спокойно носить удобную, не сковывающую движения одежду. Хлопковая вещь обеспечивает это благодаря пластичности материала.

В-третьих, такой предмет одежды позволяет быть практичным и универсальным в повседневной жизни. Такая вещь идеально подходит для работы, прогулок и даже путешествий. При этом ухаживать за ней достаточно просто — многие футболки можно стирать в машинке при низких температурах и деликатном режиме.

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