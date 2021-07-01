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Крути педали, не забывая правил: инспекторы вышли в рейд против лихачей на велосипедах

Андрей Объедков

Общество
Крути педали, не забывая правил: инспекторы вышли в рейд против лихачей на велосипедах
Рейд по выявлению нарушений Правил дорожного движения курьерами, которые доставляют москвичам еду на велосипедах. Лейтенант Николай Клочков остановил одного из работников сервиса доставки и просит предъявить документы/ Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

3 июля будет отмечаться День Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Накануне праздника мы отправились с сотрудниками ГИБДД в рейд по выявлению нарушений Правил дорожного движения доставщиками еды.

В последнее время, как рассказала старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД ЦАО майор полиции Елена Муравская, в столице участились случаи, когда велосипедисты-курьеры сбивают пешеходов.

— Наши сотрудники ежедневно выходят на улицы города, на те перекрестки, где чаще совершаются правонарушения, — отмечает Елена.

Местом нашего дежурства стало пересечение улиц Краснопрудной и Нижней Красносельской.

И вот первое нарушение: велосипедист в униформе ресторана двигается по пешеходному переходу на велосипеде, что запрещено Правилами дорожного движения. Инспектор ГИБДД Михаил Ряховский останавливает курьера и напоминает про статью «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».

— Спешу к клиенту, если вовремя не доставлю, то меня менеджер оштрафует, — объясняет Фарход Узербаев. Но вместо руководства ресторана парня к ответственности привлекает полицейский. Он составляет административный протокол. Теперь нарушитель заплатит штраф — 500 рублей.

— В этом году только в Центральном округе столицы совершено 7894 дорожно-транспортных происшествия, — констатирует Елена Муравская. — В 147 из них пострадали люди. Это небольшой процент от общего числа ДТП, но для того чтобы сделать дороги столицы еще безопаснее для всех участников движения, мы и проводим такие рейды.

КОРОТКО

Запрещенные игры

С начала года в столице закрыто 26 подпольных игорных заведений, в которых изъято более 700 единиц игрового оборудования. Причем 10 рассекреченных стражами порядка подпольных казино и покерных клубов находились в жилых домах. Также выявлено и демонтировано семь терминалов для запрещенных законом азартных игр. Они стояли в магазинах под видом терминалов для приема платежей.

Молодым везде у нас дорога

В правительстве Москвы обсудили меры профилактики правонарушений среди мигрантов. В частности, на заседании рассмотрели, что поможет предотвратить формирование этнических анклавов на территории столицы, а также уделили внимание вопросам поддержки молодежных проектов.

Способ отъема денег

Столичные полицейские задержали криминальную четверку, организовавшую незаконную банковскую деятельность. Махинаторы открывали в разных городах фирмы-однодневки, где брали с клиентов деньги по фиктивным договорам. Их оборот превысил 750 миллионов рублей. Ведется следствие.

В РОДДОМ С ПОЛИЦИЕЙ

Помимо контроля за соблюдением Правил дорожного движения сотрудники ГИБДД на посту еще и помогают горожанам. Так, в конце мая инспектор Руслан Ахметов дежурил на Липецкой улице. Около шести часов вечера к нему обратился один из водителей.

Он попросил помочь доставить жену, у которой начались роды, в больницу. Женщину пересадили в машину ГИБДД и за 10 минут довезли до роддома, где она родила дочь Оксану. На выписку из роддома пригласили и Руслана.

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