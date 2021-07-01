За мирный атом: важные объекты под серьезной защитой

Командующий Центральным округом Росгвардии Игорь Голлоев (слева) вручает награды / Фото: Пресс-служба Росгвардии

У росгвардейцев, которые служат в соединениях и воинских частях по охране важных государственных объектов, в этом году тоже юбилейная дата. Это подразделение отметило свое 75-летие.

Решение о создании этого подразделения в СССР было связано с началом развития промышленных предприятий, нуждающихся в сверхнадежной охране из-за секретности деятельности и опасности производств.

— Когда американцы впервые применили атомные бомбы, сбросив их на японские города, советское правительство поставило задачу ученым создать свое грозное оружие, — рассказывает начальник главного управления охраны объектов Росгвардии генерал-лейтенант Владимир Машевский. — Встал вопрос об охране ученых, их разработок и открытий, а также лабораторий и заводов для добычи урановой руды.

Генерал-лейтенант Машевский отметил, для службы в подразделении всегда отбирали лучших из лучших.

— Благодаря появлению этого подразделения ученые смогли спокойно работать, зная, что у них теперь есть такой надежный щит. И это, думаю, тоже поспособствовало тому, что наши атомщики занимают лидирующее положение в мире, — отметил директор НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов.

В столице состоялось торжественное собрание, посвященное 75- летию образования частей по охране важных государственных органов власти, на котором командующий Центральным округом войск национальной гвардии России генерал-полковник Игорь Голлоев вручил отличившимся сотрудникам государственные и ведомственные награды.

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В задачи подразделений по охране важных государственных объектов Росгвардии входит также защита от террористических угроз и охрана специальных грузов и материалов во время их транспортировки.