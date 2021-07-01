Ружье не должно висеть на стене

Владимир Левашов / Фото: rosguard.gov.ru

Не все знают, что контроль за оборотом оружия — еще одна из задач Росгвардии. Этим во всех округах столицы занимаются отделы лицензионно-разрешительной работы.

— В столице владельцев оружия более 300 тысяч. А еще есть ЧОПы, учебные заведения и спортивные организации, где учат стрелять, а следовательно, есть и оружие, — рассказывает заместитель начальника отдела контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве Владимир Левашов.

Чтобы контролировать оборот оружия, в столице действует Центр лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве и отделы лицензионно-разрешительной работы по административным округам. Они, в частности, выдают лицензии на приобретение оружия, а также разрешения на его хранение и ношение.

— Мы также следим за тем, чтобы все владельцы оружия соблюдали правила его оборота, — рассказывает Владимир Левашов.

— Речь, например, о магазинах, которые продают оружие и патроны к нему, о производителях оружия и о стрелковых объектах.

Как пояснил Владимир Юрьевич, если говорить о частных лицах, то оружием они пользуются довольно редко. Чаще всего оно спокойно лежит в сейфе, ожидая, пока владелец пойдет на охоту или тренироваться в тир. Однако порой москвичи пренебрегают правилами его хранения.

— Самое частое нарушение — хранение оружия, когда срок лицензии на него истек. Еще одно частое нарушение — неправильное хранение оружия, — пояснил Владимир Левашов. — Травматический пистолет, а то и ружье могут, например, держать не в сейфе, а в шкафу. Это грубейшее и очень опасное нарушение, потому что оружие может легко попасть в руки к домочадцам, в том числе детям. Так и происходят трагедии: увечья, а то и гибель людей.

И ответственность за эти последствия лежит на владельцах оружия. Поэтому одной из важнейших задача подразделений лицензионно-разрешительной работы является контроль за владельцами, чтобы не допустить этих последствий.