Хотели строить малое кольцо

Фото: Мария Цветкова / Вечерняя Москва

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

Во вторник, 28 июня 1937 года, «Вечерка» рассказывала читателям о планах строительства станций метрополитена второй очереди.

Едва успели москвичи привыкнуть к открытым в 1935 году первым 13 станциям, как на подходе оказалось открытие новых.

Собственно, с самого начала было ясно, что метрополитен должен охватывать всю Москву, а не ее отдельные части или только центр. В быстрой доставке больших масс населения между районами столицы был главный смысл его существования.

«Если в течение каких-нибудь двух десятков минут можно легко и удобно проехать на метро почти в любой пункт города, то фактически стирается понятие центра и окраин. Отпадает стимул селиться именно в центральных районах. Наоборот, появится стремление селиться на окраинах.

Ближе к природе. Сеть метро таким образом содействует более равномерному заселению города», — эти слова заместителя начальника Метропроекта Ильи Катцена, который и был автором статьи, как будто написаны в наше время.

Где же планировали развивать сеть метро в столице? Замоскворецкий радиус предлагали протянуть в сторону завода имени Сталина и «Динамо».

Покровский радиус должен быть продолжен, как писал Илья Катцен, вдоль Марксистской, Спартаковской и Бакунинской улиц к Электрокомбинату и далее до стадиона имени Сталина.

Дзержинско-Калужским диаметром предполагалось связать центр города со Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой и будущим зоологическим садом.

Фрунзенский радиус собирались продлевать через Усачевку мимо Новодевичьего монастыря.

Все эти планы мы видим сегодня воплощенными на схеме линий метрополитена. Однако были и те, сбыться которым было не суждено. Илья Катцен полагал, что будет построено Садовое кольцо метрополитена, т.е. малая кольцевая линия, примерно повторяющая очертания Садового кольца. Это так и не было сделано. Кольцо было построено, но уже другое, большего диаметра. А от малого остался артефакт на станции «Курская» Кольцевой линии. Надпись на путевых стенах «Станция Курская Большого кольца», т.е. предполагалось, что должно быть еще и малое.

Не состоялся и проект Химкинской линии. Ее предполагалось построить на поверхности. Вообще, строительство линий на поверхности должно было снизить стоимость метро. Так резонно полагал инженер Илья Катцен.

Помимо планов развития метро, «Вечерка» писала, как столица ликует по поводу награждения участников спасения лагеря челюскинцев во главе с несгибаемым бородатым героем Отто Юльевичем Шмидтом.

КСТАТИ

Были проекты скорость эту увеличить. Илья Катцен предлагал довести ее до показателя 0,8–0,9 метра в секунду. Оказалось, это очень много, и решено было так и остановиться на 75 сантиметрах в секунду. С такой скоростью эскалаторы движутся и сегодня.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Ожидалось, что в 1942 году метрополитен перевезет не меньше одного миллиарда пассажиров. Этим и многим другим планам помешала осуществиться начавшаяся Великая Отечественная война.

ЦИФРА

0.7 метра в секунду была скорость эскалаторов на станциях первой очереди строительства метрополитена.