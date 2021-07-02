Газлайтинг: что это такое и как не стать жертвой

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Не каждый человек замечает, что над ним в тот или иной момент происходит психологическое насилие. В первую очередь это связано с людьми, которые привыкли к постоянному нарушению собственных границ со стороны близких или социума. Если буллинг можно проследить и выявить сразу по характерологическим причинам, то с такой формой психологического насилия, как газлайтинг, дела обстоят намного сложнее. Что это такое и как не стать жертвой, рассказала специалист семейного центра «Красносельский» Василина Кузьминская.

— Газлайтинг – одна из форм психологического насилия, при которой жертву пытаются заставить сомневаться в правильности собственного восприятия реальности. Чаще всего это проявляется через обесценивание переживаний человека, его успехов и поступков, — рассказывает Василина.

Человек, подвергшийся газлайтингу, начинает чувствовать неуверенность при принятии решений. Он все чаще задумывается о своей адекватности, тогда как газлайтер получает практически полный контроль в отношениях. Такая тактика манипуляции встречается повсеместно: в паре, в семье, на работе, в кругу друзей. При этом газлайтинг может быть преднамеренным или нет.

Признаки газлайтинга

Выявить газлайтинг сложно по ряду определенных причин. Может быть, близкий вам человек действительно из лучших побуждений пытается убедить, что вы делаете что-то неправильно, а может быть, и напротив, он вас газлайтит. Несмотря на это, у данного вида насилия все-таки есть определенная константа, по которой можно сразу определить намерения человека.

Самый главный и ключевой индикатор – ваши ощущения. Также человек, которого «газлайтят», обычно преодолевает три стадии. Они не всегда последовательны и могут перекрываться друг другом:

— Отрицание. На этом этапе обычно жертва уже начинает замечать признаки газлайтинга, но не акцентирует на этом внимание.

— Защита. Человек начинает сомневаться в себе и своем восприятии действительности. Он все чаще подвергается критике со стороны манипулятора и чувствует себя измотанным, но продолжает защищаться. Вы отчаянно спорите с газлайтером и все время ищете доказательства, которые помогут убедить его в вашей правоте и добиться его одобрения.

— Депрессия. У жертвы не остается сил для борьбы и споров – она теряет свое «я». Человек начинает верить словам газлайтера и соглашается со всеми обвинениями, чтобы получить его расположение.

Как не стать жертвой

В первую очередь необходимо прислушиваться и понимать свои чувства. Если вы расстроены, значит, так и есть. Никто не должен убеждать вас в обратном. Помните, что вы знаете себя гораздо лучше других, а ваши суждения о себе намного точнее, чем мнение газлайтера. Другой, не менее важный фактор – разделение эмоциональных границ. Человека с определенными принципами и стремлениями навряд ли можно убедить, что у него есть «излом» в восприятии реальности.

Хочется добавить, что если вы осознаете, что ваше внутреннее «Я» ломается и вы не можете справиться с ситуацией, то в таком случае следует обратиться к специалисту.

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