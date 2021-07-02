Основные критерии выбора кухонного ножа

Масленица/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Если вы нечасто готовите дома, предпочитаете питаться в заведениях общественного питания, то даже это не исключает необходимость покупки качественного кухонного ножа. Это многофункциональный и универсальный инструмент. Есть специализированные модели, разработанные для резки хлеба или сыра. Как же выбрать инструмент для дома, который бы в полной мере отвечал вашим запросам?

Перед покупкой обратите внимание на следующие критерии:

• тип материала для изготовления клинка;

• форма и размер лезвия;

• тип ручки;

• эргономичность аксессуара.

Удобнее выбирать инструмент через проверенный интернет-магазин, так как товар собран в одном каталоге. Сравнивайте характеристики, цены, оценивайте качество визуально. За помощью обращайтесь к консультантам. Если это надежный магазин, то обеспечивается всесторонняя информационная поддержка каждого покупателя.

Стальные ножи: за и против

Самый популярный материал, который используется для производства клинка, это сталь. Она стоит дешевле, чем керамика или титан. Нержавеющая сталь считается одним из лучших материалов, так как даже при длительном и интенсивном использовании нож не утрачивает первоначальных характеристик. Стальной режущий инструмент подходит как для домашнего использования, так и для ресторанов, кафе, столовых. Если вы хотите купить нож из стали, то отдавайте выбор в пользу продукции проверенных торговых марок. Изучите отзывы, оформляйте заказы в магазинах, предоставляющих гарантию.

Как подобрать геометрию лезвия?

Геометрия — критерий, который ставит в тупик большинство покупателей. От этого показателя зависит качество нарезки продуктов, назначение изделия. Тонкое лезвие клиновидной формы считается универсальным, так как подходит для разделки сырого мяса и готовых продуктов, шинковки. Форма в виде пилы специально разработана для нарезки мягкого хлеба. Ножи для работы с замороженными продуктами, костями выпускаются в виде топорика. Отдельно в продаже представлены компактные модели для чистки овощей и фруктов, корнеплодов, фаршировки.

Обратите также внимание на форму ручки, материал изготовления — металл, пластик, натуральное дерево. Прибор должно быть удобно держать. Он не должен скользить, натирать руку, выпадать, что исключит получение травм. Если подбирается инструмент для шеф-повара, то неудобная рукоять снижает производительность труда.

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