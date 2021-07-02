Основные критерии выбора кухонного ножа
Если вы нечасто готовите дома, предпочитаете питаться в заведениях общественного питания, то даже это не исключает необходимость покупки качественного кухонного ножа. Это многофункциональный и универсальный инструмент. Есть специализированные модели, разработанные для резки хлеба или сыра. Как же выбрать инструмент для дома, который бы в полной мере отвечал вашим запросам?
Перед покупкой обратите внимание на следующие критерии:
• тип материала для изготовления клинка;
• форма и размер лезвия;
• тип ручки;
• эргономичность аксессуара.
Удобнее выбирать инструмент через проверенный интернет-магазин, так как товар собран в одном каталоге. Сравнивайте характеристики, цены, оценивайте качество визуально. За помощью обращайтесь к консультантам. Если это надежный магазин, то обеспечивается всесторонняя информационная поддержка каждого покупателя.
Стальные ножи: за и против
Самый популярный материал, который используется для производства клинка, это сталь. Она стоит дешевле, чем керамика или титан. Нержавеющая сталь считается одним из лучших материалов, так как даже при длительном и интенсивном использовании нож не утрачивает первоначальных характеристик. Стальной режущий инструмент подходит как для домашнего использования, так и для ресторанов, кафе, столовых. Если вы хотите купить нож из стали, то отдавайте выбор в пользу продукции проверенных торговых марок. Изучите отзывы, оформляйте заказы в магазинах, предоставляющих гарантию.
Как подобрать геометрию лезвия?
Геометрия — критерий, который ставит в тупик большинство покупателей. От этого показателя зависит качество нарезки продуктов, назначение изделия. Тонкое лезвие клиновидной формы считается универсальным, так как подходит для разделки сырого мяса и готовых продуктов, шинковки. Форма в виде пилы специально разработана для нарезки мягкого хлеба. Ножи для работы с замороженными продуктами, костями выпускаются в виде топорика. Отдельно в продаже представлены компактные модели для чистки овощей и фруктов, корнеплодов, фаршировки.
Обратите также внимание на форму ручки, материал изготовления — металл, пластик, натуральное дерево. Прибор должно быть удобно держать. Он не должен скользить, натирать руку, выпадать, что исключит получение травм. Если подбирается инструмент для шеф-повара, то неудобная рукоять снижает производительность труда.
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