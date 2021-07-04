Университеты готовы принимать иностранных студентов

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Большая часть ведущих университетов России готова принимать иностранцев в новом учебном году. Это показали результаты опроса проректоров вузов по международному сотрудничеству, проведенного Общественной палатой страны.

Главной темой проведенного анкетирования стало обучение студентов из других стран в России в условиях пандемии.

— Сейчас сложный период: с одной стороны, есть негативная статистика по коронавирусу, с другой — через два месяца начнется учеба в вузах, активно идет приемная кампания, — сказал член Общественной палаты страны, декан факультета управления и политики Московского государственного института международных отношений МИД России Генри Сардарян. — И то, что многие иностранцы приняли решение учиться в России, выбрали наши вузы — важнейшая часть стратегии развития высшего образования в стране.

Как отметил Сардарян, в большинстве ведущих вузов поток студентов в 2020 году не снизился, несмотря на введение дистанционного режима обучения. Это отметили все участники опроса, кроме представителей Высшей школы экономики и Балтийского университета. Кроме того, все как один, по словам декана МГИМО, сообщили, что в новом учебном году готовы принимать иностранных граждан в качестве студентов.

Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, в свою очередь, заявил, что иностранные студенты могут быть привиты любой вакциной.

— Здесь у университетов, я думаю, политика будет общей, — высказал Шевцов свое мнение.

Сейчас вместе с Министерством образования ведомство прорабатывает вопросы въезда студентов из-за рубежа в Россию, связанные с вакцинацией и прохождением карантина, если возникнет такая необходимость.

Что касается невакцинированных студентов российских вузов, их планируют переводить на индивидуальный план обучения, отметил Сардарян.