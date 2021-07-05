Выбираем заварной хлеб

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Москвичи активно голосуют за лучших производителей заварного хлеба. В голосовании определились фавориты.

Пока явное лидерство у трех московских компаний. Это La Poste ООО «Хлебная почта», пекарни «Печорин» и «The Хлебъ». Чем заварной хлеб отличается от обычного?

— Для традиционной буханки используют обычное тесто, а в основе заварной лежит специальная заварка из воды и муки. Заварка — это жидкая водно-мучная смесь, которая готовится в соотношении от 1:2 до 1:4, — рассказала технолог хлебного производства Валентина Ганичева. — За счет специальной выдержки присутствующий в этой смеси крахмал начинает постепенно приобретать вязкость клейстера. В итоге хлеб приобретает интересные свойства.

Как пояснила эксперт, корочка, например, становится по сравнению с обычной более яркой. Вкус и аромат заварного хлеба тоже более насыщенны, чем у обычного. Такой хлеб куда медленнее черствеет. А вкус добавляемых в него пряностей становится более ярким и выраженным.

— В общем и целом заварной хлеб вкуснее обычного, но в этом и проблема — от него трудно оторваться, — пояснила Валентина Ганичева. — Если у вас повышенная кислотность желудка и метеоризм, аллергия на глютен или, того хуже, диабет, такого хлеба нужно есть минимум. Если же со здоровьем все в порядке, то заварной хлеб можно использовать как основу для бутербродов с сыром, колбасой или маслом. Гарантирую, что вам понравится! Другой вопрос, что по 5–6 кусков за раз тоже лучше не есть: слишком калорийно.