Сроки проверок сокращаются

Игорь Михайлович Войстратенко, председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

5 июля в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко рассказал о том, что ждет застройщиков и надзорные органы после вступления в силу Федерального закона № 248.

— Игорь Михайлович, первого июля вступили в силу изменения 248-го Федерального закона. Его действие кардинально меняет работу Мосгосстройнадзора?

— Помимо изменений в ФЗ-248 принят так называемый закон-спутник № 170. До конца нынешнего года — это период адаптации закона, когда региональные институты должны разработать нормативные акты, на основании которых мы будем работать с января 2022 года. Они определят порядок контрольно-надзорной деятельности в следующем году.

— На практике какие перемены ожидаются?

— Система проверок в основном остается той же. Меняется только подход, и больший упор будет делаться на профилактику по предотвращению нарушений. Их прописано шесть видов: начиная от информирования до направления предупреждений застройщикам. Меньше станет выездных проверок — точнее, вдвое сократится их продолжительность. Если раньше проверять мы могли в течение 20 рабочих дней, то теперь — до 10.

Все результаты должны размещаться в едином реестре проверок. Увидеть их в электронном варианте можно будет в тот же день. Для сравнения — раньше на размещение результатов давалось от трех до семи дней. Это определит прозрачность и оперативность проводимых проверок.

— Получается так, что застройщикам дается больше послаблений. Игорь Михайлович, а для самих надзорных органов нагрузка возрастет, особенно в части быстрого размещения протоколов? Не пострадает ли качество проводимых проверок?

— Автоматизация и цифровизация процессов в первую очередь призваны помочь инспекторам. Ежедневно проводится кропотливая работа не только по наказанию нарушителей, но и по профилактике правонарушений: застройщикам давались разъяснения, рассылались информационные сообщения, проводились совещания на ранних этапах строительства.

Кроме этого, наше подведомственное учреждение — ГБУ «ЦЭИИС» (Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве) — также нацелено на выявление нарушений при проведении технологии работ. Работа лабораторий носит прежде всего упреждающий характер, когда мы можем оповестить строителей о возможных нарушениях, а они могут их оперативно устранить. К тому же лаборатории теперь оснащены еще более современным оборудованием, благодаря которому конструкции различных строящихся объектов можно проверять неразрушающими методами.

— Например?

— Например, мы можем проверять массивы грунта, не забуриваясь на территории самого объекта. Другой пример — целостность железобетонных конструкций можно проверить с помощью сканеров, в основе действия которых лежит скорость прохождения и отражения волн. По указанным параметрам прибор может показать на своем экране неоднородность какого-либо массива. Для подземного строительства особенно важны такие методы исследования, когда можно выявить поры и пустоты в конструкциях. Техника также поможет сократить сроки проверок.

— Игорь Михайлович, а какие цифровые сервисы помогут улучшить качество проверок?

— Совместно с Департаментом строительства города Москвы мы обсуждаем размещение документации в составе BIM-моделей (информационная модель (или моделирование) зданий и сооружений, под которыми в широком смысле понимают любые объекты инфраструктуры. — «ВМ») различных объектов. У нас уже есть наработки, и мы здесь пока находимся в стадии эксперимента, когда нам нужно посмотреть возможность использования проверяемой документации в составе цифровой модели объекта. Туда же попадет перечень выявленных нарушений, увидев которые застройщик сможет их оперативно устранить.

— Но ведь человеческий фактор остается?

— С использованием новых сервисов инспекторы будут больше задавать направление хода проверок. Результаты отобразятся в цифровой модели. Инспектор, видя в BIM-модели, что нарушение не устранено, может предупредить застройщика о недоработках.

— Игорь Михайлович, а дополнительно людей планируется обучать?

— Безусловно. Вопрос кадров всегда стоит серьезно. Специалистов обучаем постоянно. Систему обучения дополнят новыми разработками, и их будет применять практически весь инспекторский состав после прохождения соответствующих курсов.

— А как урегулировать спорные моменты? Изменения в законе это предусматривают?

— Появляется еще одно понятие — досудебный порядок оспаривания действий или бездействий должностных лиц надзорных органов. То есть любые споры можно решить до суда.

— Исходя из вашего опыта: на каких объектах чаще всего идут проверки? Где контроль жестче?

— Здесь нужно говорить о заложенном еще давно рискоориентированном подходе. Согласно ему чем сложнее объект, тем больше проверок должно пройти. В среднем за цикл строительства какого-либо сооружения их должно пройти от 8 до 20. Самое большое количество — на высотных зданиях, стадионах, подземных сооружениях, в том числе на станциях Московского метрополитена.

— А за эпидемической ситуацией на стройках инспекторы следят?

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина комитет проверяет все строительные объекты на соблюдение требований по профилактике коронавирусной инфекции. Благодаря неусыпному контролю инспекторов Мосгосстройнадзора удалось избежать очаговых вспышек инфекции.

ДОСЬЕ

Игорь Михайлович Войстратенко родился 28 апреля 1966 года в Гомельской области. Получил высшее образование в Ленинграде. До 2012 года служил в Вооруженных силах и силовых структурах России. С апреля 2012 по июнь 2013 года возглавлял Минстрой Архангельской области. С октября 2013 года — работа в Мосгосстройнадзоре. С апреля 2021 года назначен председателем комитета. Заслуженный строитель РФ, женат, трое детей.