«Дни Большого Пса»: астролог рассказала, что нужно делать на Ивана Купалу

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В ночь на 7 июля мы встречаем главное торжество лета — Ивана Купалу. Жечь костры и купаться жителям столицы будет проблематично. Тогда что же можно делать горожанам в купальские деньки? Мы расспросили астролога Ольгу Розовскую.

— В астрологии 6 и 7 июля — дни очищения. Еще это их называют Днями Большого Пса, они связаны с планетой Сириус, входящей в созвездие Большого Пса, самой яркой звездой на нашем небосклоне. Поэтому в эти дни нам гарантирована яркость переживаний, что бы с нами ни случилось.

В целом до 7 июля мы находимся в непростом периоде, поскольку Солнце находится в противостоянии с Плутоном, а Венера — с Сатурном. Ситуация напряженная, есть опасность принять скоропалительное и неправильное решение, поругаться с близкими, поспорить с коллегами, наговорить слов, о которых потом будем жалеть. Поэтому старайтесь контролировать сильные эмоции, особенно — негативные. Но одновременно Солнце находится в благоприятном аспекте с Ураном, а это значит, что эти дни полезно провести за какими-нибудь приятными занятиями: уделить внимание творчеству, общению с детьми.

С 6 до вечера 8 июля Луна будет находиться в знаке Близнецов. Хорошо провести это время на свежем воздухе, заняться подвижными играми. Отличная идея — поработать на огороде, например заняться прополкой. И обязательно не забудьте искупаться в открытом водоеме. А вот заплывать далеко, прыгать через костер и прочих экстремальных развлечений не советую: 6 и 7 июля Марс находится в противофазе с Сатурном, а это повышает опасность аварий и травм.

Добрые приметы

Если весь день 7 июля идет дождь, значит, дальнейшее лето будет жарким и засушливым. Обильная роса поутру предвещает богатый урожай. Безоблачное звездное небо ночью предвещает много грибов в августе и сентябре. Единственный дурной знак — увидеть на Купала змею.

Тайна папарать-кветки

Главный герой растительного мира в этот день — папоротник. По верованиям древних славян, Бог Солнца Ярило раз в год, на Ивана Купалу, посылает людям огонь на землю, разгорающийся в цветке папоротника. Поэтому и цветет растение всего один раз в год. Славяне верили в его невероятную силу и замаливали грехи в зарослях этого растения в купальскую ночь. Если вы увидите где-нибудь папоротник, непременно загадайте желание.

На судьбу

В венке закрепляется свеча, пускается по воде — и по тому, как сложится путь свечи, предсказывают путь человека. Если свеча будет гореть ровно и долго, то человека ожидает ровная, благоприятная жизнь, если венок опрокинется или свеча задуется — жди испытаний.

На вишневых косточках

На земле или на листе бумаги рисуем круг диаметром 9 сантиметров. Берем 9 вишневых косточек, загадываем желание и бросаем косточки в воздух. Если все упадут внутрь круга, желание сбудется. Если же в кругу окажется больше 6 штучек — чтобы желание исполнилось, тебе придется приложить усилия. Если больше 4 косточек упадут вне круга, не сбудется.

Любовь, приди!

6, 7 и 8 июля девушки и женщины могут не только погадать на удачу в любви, но и привлечь ее в свою жизнь. Для этого нужно накануне каждого магического дня ставить будильник на 3:50 — к восходу Солнца. Сесть у окна и ждать появления светила, загадав самое заветное желание. Оно обязательно исполнится с 6 по 12 июля.

Наполни душу оптимизмом

Главное — не относиться серьезно к предсказаниям неудач. Система гаданий на Руси — очень мягкая, без «фатальной силы». Нужно помнить, что неблагоприятный исход гадания — это предупреждение сосредоточиться на ближайшие полгода, а не сидеть в плохом настроении, ожидая неприятностей.

Лети, листок!

В ночь на Ивана Купала срываем зеленый листок, например с липы, и пишем на нем первую букву имени возлюбленного. Подбрасываем листок в воздух: если полетит высоко — твой «предмет» тебя любит. Если полет будет на уровне твоего роста — жди приглашения на свидание. Если закружится — впереди страстная любовь. Если упадет, не взлетев, — придется поискать другого возлюбленного.

Ужин раздели с другом

6 июля все приемы пищи полагается проводить в компании друзей и близких. Наши предки не без оснований полагали, что питание в одиночку — признак печали и дурного настроения. А грустить на Купалу категорически запрещено. И обязательно надо приготовить угощение для соседей. Например, испечь пирог.

Не думай о деньгах

6 и 7 июля нельзя заниматься коммерческой деятельностью: торговать, давать и брать деньги в долг. Считалось, что финансовые хлопоты отпугнут от дома счастье и благополучие. По той же причине нельзя присваивать монеты, купюры и прочие ценности, найденные на улице.

Призываем суженого

Плетем два венка — один свой, а второй «суженого ряженого». Пускаем изделия по воде и смотрим, как они будут себя вести: если сблизятся, то вам суждено быть вместе, а если волны их разведут, то вместе вам не быть.

И УМЧАТЬСЯ В КИТЕЖ

— Самая яркая традиция на День Ивана Купалы — съезд людей на озеро Светлояр в Нижегородской области около села Владимирского, — рассказывает культуролог Марина Князева. — Это легендарное озеро, в котором, согласно мифу, ушла под воду знаменитая русская Атлантида — город Китеж.

В последние годы туда съезжается много людей из разных регионов России и даже из разных стран. И с 6 на 7 июля они празднуют, а утром 6-го числа проходит крестный ход и церковная служба.

ИСЦЕЛЕНИЕ ДА ПОКОЙ

Считалось, что в этот день перед Ивана Купалы нечистая сила уходит прочь из всех водоемов, поэтому до заката нужно обязательно поплескаться спокойно, не опасаясь русалок и водяных.

Кстати, в этот день и вода обретает целебное свойство очищать, лечить от болячек душевных и физических. Так, если умыться — пройдут высыпания на лице, спать будете крепко, спокойно.

Если идете в баню, прихватите с собой травы — их свойства и аромат особенно сильны. А еще навяжите веников побольше с запасом: у них будет особенная мощная цвет энергия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нана Бахтадзе, культуролог:

— Иван Купала (Иванова ночь, Иванов день) очень древний праздник. Когда-то, на заре христианства на Руси, День Иоанна Предтечи, который православный мир празднует 7 июля, соединился с аграрным праздником, посвященным древнеславянскому божеству Купале. Поэтому отмечать этот день, несмотря на то, что праздник изначально языческий, могут и христиане.