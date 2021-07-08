Собрать смородину и снова посеять редис: как расставить приоритеты и все успеть

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В середине лета, в июле, дачники начинают собирать и консервировать первый урожай, но при этом наступает и пора новых посевов. Как все успеть и ничего не забыть, «Вечерке» рассказал биолог Михаил Краснов.

— Наверное, будет проще, если расставить приоритеты. Повисит еще ранняя красная смородина на кустах? Хорошо, тогда займемся посадками. Не пошли еще огурчики или наоборот, уже вот-вот, но перерастут кондиционный для засолки размер? Тогда занимаемся ими, остальное подождет!

Не забудьте главное: 15 июля можно сеять редис для повторного урожая, а также посеять дайкон, репу и редьку. Маргеланская редька очень вкусна, сейте ее пореже, чтобы потом не пришлось прореживать.

Хорош будет и дайкон, посади вы его в срок. Сорта «Белый клык» или «Белый слон», например, так просто сказочно вкусны. В это же время можно посадить для второго урожая и картофель — уберете его в октябре, а также нужно подсеять салат и зелень. Помните, что овощи типа дайкона не стоит сажать на грядки, куда вносилась свежая органика, — посадки могут либо пойти в стрелу, либо вы получите многократно разветвленный корень, не годный для употребления. Корнеплоды любят, когда их рыхлят, а также уважают полив. Сорняки в каком-то количестве на грядках они вам простят, а засуху — нет.

Ох, горох!

Сладкие лопаточки и горошек в стадии молочной зрелости — наслаждение для всей семьи. Его, кстати, можно тушить с морковкой — получится знатное блюдо! Но следите внимательно, как бы на горошке не завелись вредители, портящие стручки. Как только стручки начали подсыхать, а сам горох потерял товарный вид, убирайте его, освобождая землю под другие посадки. Побеги гороха можно закопать в землю, он очень ее улучшит, как и все растения дружной семьи бобовых.

Подкормить ягодки

Отплодоносивший крыжовник и раннюю смородину после сбора урожая нужно отблагодарить — подкормить, обложить травой, чуть позже не забудьте вырезать старые ветви. Кстати, вопреки мнению многих, крыжовник тоже хорошо относится к прореживанию и уменьшению загущенности.

Подгоняем кабачки и огурцы

Для стимулирования дальнейшего плодоношения эти культуры нужно полить зольным настоем, а затем, дня через два, настоем травы или еще чем-то азотосодержащим. Первая подкормка станет толчком для образования новых завязей, вторая подстегнет рост культур до осени.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Обрезка красавцев

Отцветшую вейгелу и другие декоративные кустарники в конце июля можно аккуратно обрезать, придавая им аккуратную форму. Ближе к осени кустарники нужно подкормить удобрениями, суперфосфатом. Сильно с этим не затягивайте — в зиму кусты должны уйти сильными и здоровыми.

Свекла толстеет

В июле прорядите мелкую завязавшуюся свеклу на грядке, продернув рядки. Ту, что будете растить на хранение, можно полить слабым раствором соли — 1 ст. ложка на ведро воды. Свекле это очень по вкусу — она станет сладкой.

Заплетаем лук

Ранние сорта лука тоже готовы к уборке. Недели за две до того, как вы его уберете, перестаньте поливать плантацию. С дождем не поспоришь, но сами — ни-ни! Лук можно просушить и заплести в косы с помощью подсохшей зелени, так он прекрасно хранится. А еще в это же время нужно лук «разокучить», чтобы он лучше вызревал.

Уборка чеснока

Иногда, в зависимости от погоды, чеснок убирают уже в конце июля. Сигналом его полного дозревания будет усыхание надземной зелени. Просушите чеснок, обрежьте его корни и убирайте на хранение. Помните, что чеснок хорошо заплетается, обрезайте усохшую зелень только после окончательно высушенных головок.

Хостам на здоровье

Во избежание потери декоративности не забудьте подкармливать хосты, отцветшие дельфиниумы, пионы. Обязательно обработайте хосты от грибных и грибковых заболеваний.

Хороша морковка

Прореживая морковку, самые толстые корнеплоды убирайте тоже — пересидят в грядке и станут невкусными. Мелочь можно заморозить, натерев или нарезав, а можно пустить и на сок — он очень полезен.

Фото: Pixabay

Полив по уму

В июле полив осуществляют с оглядкой на погоду. Случится засуха — один расклад. Нет ее — поливают растения не каждый день, чтобы не провоцировать вспышек грибных и грибковых болезней, в прохладу полив сокращают. Но для плодовых деревьев влагозарядный полив необходим!

Сеем репу

Мелкие семена репы можно посеять и густо, главное — потом не полениться ее прорядить. Но лучше, конечно, постараться соблюдать расстояние между семенами хотя бы в 7–10 см. Тогда и обрабатывать репу будет легче, и уродится она знатной. Не забывайте ее поливать! Можно посадить и кольраби — она тоже успеет вырасти.

Второй урожай

Некоторые культуры, например капуста, могут принести второй урожай. Для этого, аккуратно срезав кочанчики у белокочанной капусты и брокколи, польем их, подкормим органикой и начнем ждать второго урожая. В пазухах вскоре появятся маленькие кочанчики, из них нужно оставить пару самых крупных, они-то и дорастут до осени. От цветной капусты второго урожая не ждите.

овощи / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

РЕДЬКА — ДИЕТОЛОГ

Среди овощей есть свои лидеры по калориям, а есть — настоящие борцы за прекрасную форму. Редька — первая из них.

— В редьке крайне мало калорий, а еще она легко усваивается даже теми людьми, у которых есть проблемы с работой желудочно-кишечного тракта, — рассказывает терапевт Елена Топалова. — Я советую есть ее как салат: порезать или натереть на терке, чуть присолить, добавить растительного масла и, по желанию, зелени. Употребляя редьку, вы заряжаетесь не только витаминами группы В, но также различными микро и макро элементами. Ну а тем, кто сидит на диете, без редьки точно не обойтись: она прекрасно притупляет чувство голода!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Иваненко, повар:

— В июле можно начинать заготовку трав и растений на зиму. Например, уже можно сушить мяту, листья пекинской капусты (изотрите их в порошок, когда высохнут, и добавляйте в супы — очень вкусно и никакого «капустного духа»!) Сушат также петрушку, укроп, майоран (он сейчас цветет, можно сушить его и с соцветиями, а потом их просто измельчить). Любителям чаев стоит посушить смородиновый лист — он сейчас особенно ароматен.