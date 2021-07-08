Земляки вспомнили героев войны

Участники акции возложили цветы / Фото: Участники акции

В Тверской области прошло патриотическое мероприятие в память о воинах, погибших в Великой Отечественной войне.

Участниками военно-патриотической акции«Мы помним тебя, солдат!» стали представители Тверского и Поморского землячеств Москвы. Акция объединила людей нескольких поколений — от ветеранов Великой Отечественной войны до представителей молодежных организаций.

— В поселке Молотовск, который потом стал городом Северодвинском, был сформирован 83-й отдельный лыжный батальон, который погиб подо Ржевом почти в полном составе. И мы, конечно, не можем не почтить память земляков, — рассказал «Вечерке» руководитель Поморского землячества Москвы Владимир Енягин. — Это были молодые парни, лыжники, северяне, и почти все они полегли.

Участники акции посетили деревню Хорошево и Музей Калининского фронта — филиал Московского музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

— Война давно закончилась, но мы должны о ней помнить. Только тогда в наших сердцах будут живы герои, защищавшие Россию и Москву, — считает Владимир Енягин.

ФАКТ

Ржевская битва была не только за город. Целью ее было уничтожение немецкого плацдарма на подступах к Москве. Немцы заняли здесь огромную территорию для наступления на столицу.