Со своим уставом не ездят

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

МВД России разрабатывает законопроект, который обяжет иностранцев при въезде в нашу страну подписывать соглашение о лояльности. В чем должна заключаться эта лояльность применительно к многонациональной Москве, какие аспекты с учетом культурных, языковых, религиозных особенностей в таком соглашении стоит учесть, «Вечерка» расспросила экспертов.

Объяснить понятным языком

Вадим Коженов, президент Федерации мигрантов:

— Приветствую эту инициативу. С одним условием: мигранты должны подписывать бумагу, где четко и недвусмысленно оговорено, что в России можно и что нельзя. Более того — смысл этой бумаги им нужно очень подробно объяснять, причем доступным для понимания языком. Ведь сегодня многие нарушения иностранцы совершают просто по незнанию. Вот, например, живут в одной комнате граждане Киргизии и Узбекистана.

Первому после прибытия нужно зарегистрироваться в России в течении 30 дней, а второму — в течение семи. Гражданин Узбекистана думает, что у него, как у соседа, еще куча времени, а на самом деле он нелегал и может быть выдворен! А все потому, что ему не объяснили. Второй важный момент: подписание этого соглашения выбьет почву из-под ног у так называемых правозащитников, которые не столько защищают права, сколько пытаются на мигрантах заработать.

Когда мигрант еще «на берегу» ознакомится с правилами жизни в России, он, скорее всего, не станет их нарушать и вступать в конфликт с законом. А значит, и к «правозащитникам» ему обращаться не придется, тратя на них последние деньги. Главное, повторю, чтобы подписание соглашения о лояльности не было пустой формальностью. Оно должно мигрантам помогать.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Барьер на пути экстремистов

Александр Бердников, председатель Комиссии по этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при правительстве Москвы:

— Хорошая идея. Соглашение о лояльности может стать одним из барьеров на пути экстремистов, которые наверняка устремятся из Центральной Азии и в другие страны.

Американцы, как известно, из Афганистана собираются уходить. Почти наверняка к власти там придут талибы. Это значит, что на карте появится государство, официальная идеология которого — радикальный ислам.

Очень скоро исламисты начнут проникать в Таджикистан и Афганистан, вести там пропаганду. Правительства этих стран, конечно, будут препятствовать распространению радикализма, но все равно у радикалов появятся последователи и часть из них — по закону сообщающихся сосудов — может оказаться в России. Конечно, нет гарантии, что соглашение о лояльности их остановит, но даст понять, что в России таким идеям не место.

Пора двигаться навстречу

Ренат Каримов, председатель профсоюза трудящихся мигрантов:

— Лояльность — это дорога с двусторонним движением. Трудно быть лояльным «в одну сторону». МВД России, на мой взгляд, не очень-то способствует тому, чтобы мигранты любили страну, в которую приезжают. Простой пример: согласно Федеральному закону 109 «О миграционном учете иностранных граждан» собственник жилья, которое мигрант снимает, может просто не зарегистрировать мигранта у себя. Вот не зарегистрирует — и все. И его депортируют. А правоохранители ничем не помогут, хотя мигрант, собственно, ничего плохого и не сделал — просто не смог получить нужную бумажку.

Или второй пример: сотни тысяч иностранных граждан работают в России без всяких трудовых соглашений. И не потому, что они не хотят их заключать. Очень хотят! Просто недобросовестные работодатели на российский Трудовой кодекс плюют. Они не подписывают с работником никаких бумаг, он трудится часто по 12 часов в сутки 6–7 дней в неделю, не имеет оплачиваемого отпуска, полиса медицинского страхования и вообще никаких прав, включая право получить за свой труд деньги.

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Если работодатель захочет мигранта «кинуть», он его «кинет», и никто ему не поможет. Так почему же, например, правоохранительная система не всегда обеспечивает соблюдение норм Трудового кодекса России? Почему не читает мигрантам лекций, как защитить свои права? Ведь эти права гарантируются российскими законами! Давайте сначала задумаемся об этом.

Хороший повод выслать всех радикалов

Богдан Безпалько, председатель правления «Федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России»:

— Я сам был автором похожих инициатив, и вот почему. С моей точки зрения, если ты прибываешь в какую-то страну, то обязан не просто соблюдать ее законы — это само собой, но и быть лояльным по отношению к укладу жизни в ней. Не лезть, грубо говоря, со своим уставом в чужой монастырь.

В США еще в 1920-е годы все мигранты, получившие гражданство, давали клятву верности государству. То же самое сейчас происходит в России. Подписание соглашения о лояльности — это мягкий вариант подобной клятвы. Ведь ты приехал сюда не на неделю отдохнуть или «по бизнесу».

Ты приехал на долгие годы — так будь добр веди себя прилично. Простой пример: сейчас в России запрещен целый ряд организаций, относящихся к радикальному исламу. Но есть и те, кто пока не запрещен, потому что Минюст просто физически не успевает все эти радикальные организации отследить. А это значит, что их представителям ничто не мешает вести агитацию где угодно — включая детские учреждения! Получается, что представитель такой организации может прийти в общественное место и начать пропагандировать то, что у нас неприемлемо.

Сейчас формально его и депортировать не за что. А после того как он подпишет соглашение о лояльности, такого иностранца можно вернуть на Родину — пусть ведет пропаганду там. Если позволят.

Фото: Тwitter/GarnoRealestate

Все обернется появлением пустой декларации

Моисей Ким Советник председателя «Общероссийского объединения корейцев»:

— Непонятная для меня идея. Мигрант в России и так обложен со всех сторон. Бюрократии в жизни иностранных рабочих так много, что огромная часть из них просто не в состоянии всем требованиям чиновников соответствовать, поэтому и идут в нелегалы. Если это будет просто декларация, то появится одна из очередных бумажек. На ее создание и отпечатывание тиража потратят много денег, а толку будет ноль — просто ничего не значащая бумажка. Мигранты, как мне кажется, и так лояльны — если приехали работать в Россию.

Если бы не были лояльны — не поехали бы. Вряд ли, например, россиянам хочется работать где-нибудь в Эфиопии, и вряд ли они туда поедут, даже если им предложат: жарко, страшно, чужая культура, антисанитария, чужой язык. А если мигранты к нам едут, значит, им у нас скорее нравится, чем нет. Так зачем еще и бумагу подписывать? Особенно если никакой юридической силы, как я понимаю, она не имеет. Ведь декларация — это просто намерение. Мало ли кто что декларирует...

Мне кажется, сейчас нужно думать не о приглашении в Россию мигрантов, а о возвращении соотечественников, которых за пределами страны минимум 20 миллионов. И ведь многие хотели бы вернуться, они лояльны к России без всякой декларации. Только условий им не создают. В самом лучшем случае чиновники предлагают для переселения Калужскую область, но, как правило, речь идет о Хабаровском крае, Магаданской области и прочих окраинах, откуда и местное-то население уезжает.

Давайте признаем, что программа возвращения соотечественников фактически провалилась. Нужно, как мне кажется, принимать новую, которая лучше стимулирует людей с российским менталитетом возвращаться на Родину. Наши бывшие соотечественники и культурно, и исторически ближе жителям России, чем представители стран Центральной Азии, которые 30 лет живут от России отдельно и часто даже не знают русского языка. Давайте думать о них, а не о пустых декларациях для мигрантов.