Вокзалы становятся комфортнее для пассажиров

Фото: Mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Одни только готовятся или отправляются в путешествие, а у других отпуск уже подходит в концу. Для туристов на московских вокзалах создают все условия, чтобы в путешествии они чувствовали себя комфортно.

Кормят вкусно

На Казанском вокзале есть ресторан-буфет. Подают здесь быстро, кормят вкусно. Лучшее обслуживание пассажиров в ресторанах Курского и Белорусского вокзалов. В первом ежедневно бывают свыше 20 тысяч человек. Для небольшого зала это весьма значительная сумма. Когда проходишь по залам ресторанов московских вокзалов, видишь, как неузнаваемо изменились они к лучшему за последние годы.

1 июля 1939 года

Московские вокзалы планируют преобразить. Здесь появятся отели и даже фитнес-центры.

— Там должны быть разные места притяжения. Не только для прибывающих и отправляющихся пассажиров, но чтобы любой горожанин мог зайти на вокзал пообедать, — пояснил замгендиректора ОАО «РЖД» Александр Плутник.

23 марта 2021 года

Дороги ремонтируются

На московских улицах, где сейчас ведутся работы по асфальтированию, можно встретить небольшой автобус, оборудованный различными механизмами и аппаратами. Это передвижная дорожная лаборатория.

Круглые сутки автобус курсирует по различным объектам дорожного строительства, проверяя качество асфальта и цементобетонного основания. Лабораторию на колесах обслуживают три работника.

1 июля 1939 года

Вопросами дорожного покрытия власти занимаются постоянно.

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по ремонту асфальтобетонных покрытий.

— В ходе эксплуатации возникает колейность, которая негативно влияет на безопасность дорожного движения.

В этом году планируем отремонтировать около 2,8 тысячи объектов общей площадью свыше 23 миллионов квадратных метров, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Ремонт дорог проводят преимущественно в ночное время.

15 апреля 2021 года

Цветочное просвещение

Многие москвичи увлекаются комнатным цветоводством. Однако любители часто ограничиваются узким набором растений. Ботанический сад Московского университета подготовил для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки несколько «окон цветоводалюбителя». Отобрано свыше ста видов растений.

7 июля 1954 года

Любителей-цветоводов в столице меньше не становится. Для них все так же проводят различные мероприятия.

Например, эколого-просветительский центр «Цветоводство» приглашает москвичей и гостей столицы на тематические экскурсии. Посетителям расскажут о различных растениях, а также о том, как из маленького семени вырастает цветок.

7 июля 2021 года