«Особый доступ»: можно ли украсть электронные копии бумажных документов

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Электронные дубликаты документов могут пострадать из-за утечки данных. Однако поводов для серьезного беспокойства у граждан нет. Виртуальная информация будет защищена надежнее, чем данные на бумажном носителе. Об этом «Вечерней Москве» рассказали специалисты: так они прокомментировали постановление премьер-министра Михаила Мишустина, согласно которому в МФЦ теперь будут доступны цифровые копии документов.

Для перевода документов в электронный вид необходимо надежно защитить их, то есть обеспечить безопасное хранение данных еще на этапе разработки системы, заявил юрист Глеб Подъяблонский.

— Риски есть: утечки баз данных периодически случаются. Человек должен понимать, что, если он опубликовал документ в интернете, злоумышленники могут получить доступ к нему. Неслучайно все важные государственные документы остаются только на бумаге, — рассказал эксперт.

И все же степень защищенности электронных данных на текущий момент превышает уровень безопасности хранения бумажной информации, заверил IT-эксперт Артем Геллер.

— Беспокоиться гражданам точно не стоит. Степень безопасности у электронных данных выше, чем у бумажных документов. Подделать или украсть цифровые документы значительно сложнее. Эти алгоритмы сложны даже для подкованных специалистов, — объяснил он.

По словам специалиста, в обоих случаях первостепенную роль играет человеческий фактор. Опасен не риск взлома системы, а факт доступа конкретного лица к чужим документам, отметил Геллер.

— Проблема информационной безопасности упирается в человеческий фактор. Взломать эту систему практически невозможно, но, если есть человек, имеющий особый доступ к чему-то, все становится проще. Все по-прежнему упирается в человека, — пояснил собеседник «ВМ».

Он добавил, что риски хранения информации на бумажном и электронном носителях примерно равноценны, но во втором случае опасность переходит на «более высокотехнологичный уровень». Подобную точку зрения озвучил и юрист Подъяблонский: по его словам, преступники могут подделать и бумажные документы, но в случае с электронным вариантом у них больше возможностей.

Геллер подчеркнул, что хранение информации неминуемо связано с риском. И все же использование электронных носителей во многом облегчит жизнь граждан.

— Риск всегда возможен. Места риска остаются те же — только на более высокотехнологичном уровне. Я говорю и о сотрудниках МФЦ, и о людях, работающих с цифровыми подписями. Раньше ведь точно так же работали в паспортном столе. Ничего особо не поменяется, но безопасность станет выше. И, наконец, будет удобнее, — заключил Геллер.

Подъяблонский предположил, что постепенная цифровизация в перспективе позволит стране экономить на персонале МФЦ. В будущем все базовые функции в государственных учреждениях будут выполнять роботы, заключил специалист.

Цифровые документы гражданина будут заверять при помощи электронной подписи. Их копии появятся на портале госуслуг. Это избавит пользователей от необходимости предоставлять оригиналы документов при обращении в МФЦ и сократит время операций.

Список документов, электронные дубликаты которых можно будет получить, опубликуют в отдельном постановлении правительства. На данный момент более 100 услуг МФЦ доступны в режиме онлайн из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.