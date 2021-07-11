Народный календарь. Что из еды нужно приготовить 12 июля, чтобы гарантировать себе год обеспеченной жизни
Понедельник, 12 июля, известен в народе как Петров день. Он также носит названия дня Петра и Павла, Петровских гуляний, Петровки, Навозницы, Играния Солнца. В эту дату православные христиане почитают апостолов Петра и Павла.
Издавна было принято готовить 12 июля блюда из рыбы. Считается, что такое угощение на праздничном столе станет гарантией счастья и мира в доме. Также в этот день готовили молодой борщ, включающий ингредиенты из нового урожая: капусту, свеклу и помидоры. Если блюдо будет с молодым петушком, то жизнь в течение года станет обеспеченной.
На Петровки запрещается вязать, шить или вышивать. Также в период праздничного события нельзя играть свадьбы, выходить из дома и смотреть по сторонам. Покидая жилище, следует направлять взгляд прямо, навстречу счастью.
Подробности в видеосюжете «ВМ»:
Приметы погоды гласят, что если на Петров день ясно, то год будет хорошим. Если же начался дождь, то ненастье будет еще 40 дней. Согласно поверьям, на Петров день и кукушка подавится ватрушкой — певчие птицы с этой даты перестают петь.
12 июля отмечают Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Профессиональный праздник стюардесс и стюардов напоминает о почти вековой истории тех, кто обеспечивает сервис во время полета.
Также 460 лет назад, 12 июля 1561 года, был освящен Покровский собор, известный как храм Василия Блаженного. Он был построен в XVI веке на месте каменной церкви Троицы с небольшим кладбищем.
В этот день родились снайпер Людмила Павличенко, певица Валентина Толкунова, режиссер Павел Лунгин, рок-музыкант Валерий Кипелов, актер Александр Домогаров и писатель Исаак Бабель.
Именины отмечают Петр, Павел и Григорий.