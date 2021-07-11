Народный календарь. Что из еды нужно приготовить 12 июля, чтобы гарантировать себе год обеспеченной жизни

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Понедельник, 12 июля, известен в народе как Петров день. Он также носит названия дня Петра и Павла, Петровских гуляний, Петровки, Навозницы, Играния Солнца. В эту дату православные христиане почитают апостолов Петра и Павла.

Издавна было принято готовить 12 июля блюда из рыбы. Считается, что такое угощение на праздничном столе станет гарантией счастья и мира в доме. Также в этот день готовили молодой борщ, включающий ингредиенты из нового урожая: капусту, свеклу и помидоры. Если блюдо будет с молодым петушком, то жизнь в течение года станет обеспеченной.

На Петровки запрещается вязать, шить или вышивать. Также в период праздничного события нельзя играть свадьбы, выходить из дома и смотреть по сторонам. Покидая жилище, следует направлять взгляд прямо, навстречу счастью.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Что из еды нужно приготовить 12 июля, чтобы гарантировать себе год обеспеченной жизни

Приметы погоды гласят, что если на Петров день ясно, то год будет хорошим. Если же начался дождь, то ненастье будет еще 40 дней. Согласно поверьям, на Петров день и кукушка подавится ватрушкой — певчие птицы с этой даты перестают петь.

12 июля отмечают Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Профессиональный праздник стюардесс и стюардов напоминает о почти вековой истории тех, кто обеспечивает сервис во время полета.

Также 460 лет назад, 12 июля 1561 года, был освящен Покровский собор, известный как храм Василия Блаженного. Он был построен в XVI веке на месте каменной церкви Троицы с небольшим кладбищем.

В этот день родились снайпер Людмила Павличенко, певица Валентина Толкунова, режиссер Павел Лунгин, рок-музыкант Валерий Кипелов, актер Александр Домогаров и писатель Исаак Бабель.

Именины отмечают Петр, Павел и Григорий.