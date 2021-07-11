Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Не надо бояться: главные вопросы о вакцинации

Марьяна Шевцова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Не надо бояться: главные вопросы о вакцинации
Москвичи Николай и Анастасия Бабины сделали прививку от коронавирусной инфекции и получили сертификат о прохождении вакцинации / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Кампания по вакцинации набирает обороты. все больше москвичей делают прививку от коронавируса. Главный врач поликлиники № 2 Наталья Шиндряева ответила на самые актуальные вопросы о вакцинации.

Среди часто задаваемых вопросов — нужно ли делать прививку тем, кто переболел недавно и у кого есть антитела?

— Нужно делать обязательно. Дело в том, что уровень антител со временем становится меньше, что повышает у человека риск заражения коронавирусом. У некоторых людей после болезни вообще не вырабатываются антитела, такое происходит нечасто, но бывает. Все это индивидуально и зависит от многих факторов — тяжести заболевания, особенностей организма и других причин, — рассказала врач.

Поэтому, объясняет Наталья Николаевна, даже если вы переболели, специалисты рекомендуют через полгода вакцинироваться. Но сделать прививку можно и раньше.

Обычно вакцины разрабатываются много лет, а препараты от коронавируса создали достаточно быстро. Это тоже нередко становится причиной отказа от вакцинации, так как люди не верят в их эффективность и опасаются возможных негативных последствий.

— Вакцины разработаны на основе технологий, которые применяются уже много лет, именно это и позволило их так быстро разработать. Все вакцины являются эффективными и безопасными, что подтверждают научные исследования, опыт миллионов человек, кто уже вакцинировался, — заверила специалист.

Многие москвичи, сделав прививку, спустя время проверяют количество антител к вирусу. Но, как отметила Наталья Шиндряева, делать этого не нужно.

— Иногда антитела после вакцинации начинают вырабатываться уже после первой прививки, но в основном устойчивый иммунитет формируется через некоторое время после второй, — напомнила она.

Не надо бояться: главные вопросы о вакцинацииФото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Если же вы все-таки решили проверить уровень антител, то стоит помнить, что тест-системы городских ИФА-центров не показывают, сформировался ли иммунитет после вакцинации.

— При столкновении с вирусом в организм человека попадают его частицы, инородные белки, один из них — белок N. В ответ организм начинает вырабатывать антитела к нему. Так формируется естественный иммунитет к вирусу. Вакцина же, а мы говорим сейчас про «Спутник V», разработана на основе S-белка. Это маленькая неживая частица ДНК вируса, не опасная для человека. Но организм распознает ее как коронавирус и начинает вырабатывать соответствующую защиту — так формируется иммунитет. Антитела в этом случае вырабатываются определенного типа: именно к S-белку. Тест-системы, которые мы используем в ИФА-центрах, распознают антитела к N-белку, то есть показывают, сталкивался ли человек непосредственно с вирусом, — объяснила врач.

Еще одно заблуждение — что вакцинация негативно скажется на репродуктивной функции. Но на деле, отметила Шиндряева, прививка безопасна, чего нельзя сказать о коронавирусе.

— Воспалительный процесс, вызываемый в том числе и коронавирусом, может негативно влиять на половую функцию. А риск возникновения тромбоза при коронавирусе может усилить этот эффект, — сказала она.

ВАЖНО

В Гостином Дворе мэр Москвы Сергей Собянин открыл один из крупнейших прививочных центров Европы и самый крупный в России — здесь в сутки привиться могут до шести тысяч человек. В своем личном блоге мэр написал, что пройти ревакцинацию в условиях непростой эпидемической обстановки желательно спустя шесть месяцев. Сегодня на ревакцинацию можно прийти в любой из восьми павильонов «Здоровая Москва», также запись открылась в 12 поликлиниках и Гостином Дворе.

Читайте также:
Эксклюзивы «Вечерней Москвы»последствия болезникоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Патрики не для всех

Наталия Покровская
Наталия Покровская

На зеркало пенять нет смысла

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Все мнения
О проекте