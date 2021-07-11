Не надо бояться: главные вопросы о вакцинации

Москвичи Николай и Анастасия Бабины сделали прививку от коронавирусной инфекции и получили сертификат о прохождении вакцинации / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Кампания по вакцинации набирает обороты. все больше москвичей делают прививку от коронавируса. Главный врач поликлиники № 2 Наталья Шиндряева ответила на самые актуальные вопросы о вакцинации.

Среди часто задаваемых вопросов — нужно ли делать прививку тем, кто переболел недавно и у кого есть антитела?

— Нужно делать обязательно. Дело в том, что уровень антител со временем становится меньше, что повышает у человека риск заражения коронавирусом. У некоторых людей после болезни вообще не вырабатываются антитела, такое происходит нечасто, но бывает. Все это индивидуально и зависит от многих факторов — тяжести заболевания, особенностей организма и других причин, — рассказала врач.

Поэтому, объясняет Наталья Николаевна, даже если вы переболели, специалисты рекомендуют через полгода вакцинироваться. Но сделать прививку можно и раньше.

Обычно вакцины разрабатываются много лет, а препараты от коронавируса создали достаточно быстро. Это тоже нередко становится причиной отказа от вакцинации, так как люди не верят в их эффективность и опасаются возможных негативных последствий.

— Вакцины разработаны на основе технологий, которые применяются уже много лет, именно это и позволило их так быстро разработать. Все вакцины являются эффективными и безопасными, что подтверждают научные исследования, опыт миллионов человек, кто уже вакцинировался, — заверила специалист.

Многие москвичи, сделав прививку, спустя время проверяют количество антител к вирусу. Но, как отметила Наталья Шиндряева, делать этого не нужно.

— Иногда антитела после вакцинации начинают вырабатываться уже после первой прививки, но в основном устойчивый иммунитет формируется через некоторое время после второй, — напомнила она.

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Если же вы все-таки решили проверить уровень антител, то стоит помнить, что тест-системы городских ИФА-центров не показывают, сформировался ли иммунитет после вакцинации.

— При столкновении с вирусом в организм человека попадают его частицы, инородные белки, один из них — белок N. В ответ организм начинает вырабатывать антитела к нему. Так формируется естественный иммунитет к вирусу. Вакцина же, а мы говорим сейчас про «Спутник V», разработана на основе S-белка. Это маленькая неживая частица ДНК вируса, не опасная для человека. Но организм распознает ее как коронавирус и начинает вырабатывать соответствующую защиту — так формируется иммунитет. Антитела в этом случае вырабатываются определенного типа: именно к S-белку. Тест-системы, которые мы используем в ИФА-центрах, распознают антитела к N-белку, то есть показывают, сталкивался ли человек непосредственно с вирусом, — объяснила врач.

Еще одно заблуждение — что вакцинация негативно скажется на репродуктивной функции. Но на деле, отметила Шиндряева, прививка безопасна, чего нельзя сказать о коронавирусе.

— Воспалительный процесс, вызываемый в том числе и коронавирусом, может негативно влиять на половую функцию. А риск возникновения тромбоза при коронавирусе может усилить этот эффект, — сказала она.

ВАЖНО

В Гостином Дворе мэр Москвы Сергей Собянин открыл один из крупнейших прививочных центров Европы и самый крупный в России — здесь в сутки привиться могут до шести тысяч человек. В своем личном блоге мэр написал, что пройти ревакцинацию в условиях непростой эпидемической обстановки желательно спустя шесть месяцев. Сегодня на ревакцинацию можно прийти в любой из восьми павильонов «Здоровая Москва», также запись открылась в 12 поликлиниках и Гостином Дворе.