Бедность от ума: эксперты обсудили проблему образования в России

Фото: Рixabay

В Москве закончилось проведение ЕГЭ — Единого государственного экзамена. По статистике прошлых лет, свыше 90 процентов выпускников школ будут поступать в вузы. Как связаны образование и жизненный успех? Почему даже в Москве, предоставляющей самые широкие в России образовательные возможности, доход ниже прожиточного минимума имеют почти 800 тысяч человек — около 7 процентов населения? На эту тему рассуждают экономисты, социологи, психологи и педагоги.

Известный экономист, экс-депутат Мосгордумы Ярослав Кузьминов заявил, что причина экономической неуспешности многих россиян — плохая учеба в школе.

— Сегодня в каждом классе в среднем около 30 процентов учеников не успевают по школьной программе. Что это означает? Что детей выпустят с плохим знанием математики или русского языка, что трансформируется уже в экономическую неуспешность, в необходимость для общества в той или иной степени этих своих граждан содержать — за счет доходов от успешных работников.

Кузьминов уточнил, что среднемировой уровень образовательной неуспешности — 25 процентов. Такой уровень зафиксирован, например, в Бразилии и Индии, однако экономист напомнил, что в этих странах традиционно высокая безработица, это страны с избытком рабочих рук.

— Для России же, где 10 процентов рынка труда закрыто мигрантами, образно говоря, каждый активный гражданин на счету. Нам надо срочно начинать системную работу в этом направлении, — считает эксперт. — В европейских странах, особенно в Скандинавии, неуспешность свели к 10 процентам. России нельзя отставать.

По его мнению, проблему образовательной неуспешности в какой-то мере могли бы решить «выравнивающие» гранты школам, где учится много детей из бедных семей.

Второй рецепт спасения — подключение искусственного интеллекта. Ребенку при выполнении домашнего задания необходима обратная связь, и ее может оказать... интерактивный помощник учителя, «который вместе с ребенком выполняет домашнее задание, добиваясь того, чтобы тот все в итоге понял и решил». Кузьминов признал, что на внедрение подобных технологий в жизнь нужно не меньше десяти лет.

Школа устарела

Алексей Захаров, руководитель крупного интернет-портала по поиску работы, считает, что Кузьминов и прав, и неправ одновременно.

— Многие дети не успевают в школе потому, что сама школа ужасно устарела. Причем не только у нас, но и в США, Германии и других передовых странах, — пояснил эксперт. — В детей 11 лет вбивают знания, которые сейчас легко за год получить из интернета! Образование вообще очень консервативная социальная система — как полиция, армия, тюрьма, но сейчас она просто архаична. Многие дети не успевают не потому, что они глупы или ленивы, а потому, что им просто неинтересно. Ведь современная школа не учит главному навыку — самостоятельно добывать знания. Учитель продиктовал, ты записал, выучил, потом повторил. В итоге в отличниках, как правило, ходят не самые умные и талантливые, а самые старательные и усидчивые.

Фото: Pixabay

Причина, как пояснил эксперт, в том, что сама система образования «перевернута с ног на голову».

— Ценность работника определяется его зарплатой. Но у нас, обратите внимание, меньше всех получают воспитатели детсада, чуть больше — учителя начальной школы, немного больше — учителя средней и старшей школы, а больше всех — преподаватели вузов, — поясняет Захаров. — Чем меньше ребенок, тем ниже квалификационные требования к тем, кто с ним работает, и тем меньше их зарплата! А ведь человек, будущая личность — его ум, навыки, широта кругозора, формируется отнюдь не в вузе, а значительно раньше. Но вот на этапе этого «раньше», на самом важном этапе, с ребенком толком никто не работает! И кого к школе не развили родители, того школа уже, скорее всего, не разовьет. Кузьминов прав в том, что саму систему образования в России пора менять.

Вместе с тем, как пояснил эксперт, уровень образования и богатство, как правило, связаны.

— Если говорить о высшей школе, то вузы, куда труднее всего поступить и где труднее всего учиться, дают, как правило, самые качественные кадры, — пояснил Захаров. — Сегодня, например, признанной кузницей олигархов стал МФТИ — Московский физико-технический институт. Его выпускники постоянно пополняют российский список Forbes. Почему? А потому что окончить этот вуз может только умный, трудолюбивый и очень организованный человек.

А это и есть качества будущего олигарха.

Нужны реальные знания экономики

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев считает, что одна из причин бедности — в отсутствии элементарных экономических знаний.

— В школе, например, экономику изучают в рамках предмета «Обществознание». И это всего несколько уроков. Причем реальных, пригодных для жизни знаний, там не дают вообще никаких, — пояснил эксперт. — Детям, например, не объясняют, что такое пассивный доход: когда ты не работаешь, а деньги все равно «капают».

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Виктор Николаевич привел пример США, где бедных людей меньше, чем в России.

— Там любой фермер, который даже колледж не окончил, имеет акции, облигации или другие ценные бумаги, приносящие ему тот самый пассивный доход. Он пусть и мелкий, но — инвестор. У нас же и в школе, и в вузе «личную» экономику не преподают. Поэтому абсолютное большинство людей не инвестирует, а просто меняет время на деньги. Вот я трачу часть своей жизни, а работодатель мне за эти часы, дни, месяцы и годы платит.

Проблема тут ровно одна: кончилось время, кончились и деньги. Поэтому наши пенсионеры так бедны. Им просто никто не объяснил, что в течение жизни нужно инвестировать часть заработанных средств, заставлять их на вас работать. Не складывать под матрас на черный день, да еще в рублях, а, повторю, заставлять «крутиться». Причем иметь пассивный доход можно и работая, т. е. сочетая его с активным. У нас же все устроено по-детски.

Добился высокой зарплаты? Отлично: купил машину получше, квартиру побольше, отдохнул на Бали. В общем, все спустил. А потом грянул экономический кризис, доходы упали, и вот ты снова бедный. А если бы инвестировал — был бы при деньгах.

Все дело в мотивации

Сергей Смирнов, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, уверен, что образование и жизненный уровень далеко не всегда связаны.

— Можно, например, окончить гуманитарный вуз и подвизаться на ниве культуры. Если вы при этом работаете в государственной сфере, то почти наверняка будете бедны, — пояснил Сергей Николаевич. — Иными словами, имеет значение и сфера, где вы, такой умный, трудитесь. Второй момент: жизненные обстоятельства. Можно окончить хороший вуз, найти «денежную» работу, но при этом у вас несколько детей и жена не работает. Или болеют близкие люди, и вам нужно много тратить на лечение.

Вот и здравствуй, бедность. Третий сюжет: личная жизненная сила. Да, работодатель, как правило, оценивает диплом. Но и с дипломом хорошего вуза можно не «выбиться в люди», потому что ты не очень мотивирован или тебе не повезло с непосредственным начальником. И вот получается, что босс между тобой и каким-нибудь троечником, едва окончившим провинциальный, никому не известный институт, выбирает его — потому что он работать хочет и может! Еще одной из причин бедности могут быть жизненные установки.

— У меня есть приятели — весьма образованные и умные. Но, прямо скажем, небогатые. Почему? А потому что они вообще «не про деньги», — рассказывает Сергей Смирнов. — Им того, что имеют, вполне хватает, и к большему не стремятся. Просто такие ценностные установки.

Связи важнее мозгов

Социальный психолог Алексей Рощин считает, что главная причина бедности — в самой экономической системе.

— Наша экономика — примитивна. В ней успешен не умный, а сильный, напористый, готовый много работать, — считает эксперт. — Поэтому и мужчины зарабатывают в среднем на треть больше женщин — у них, пока молоды, физически больше сил на трудовые подвиги.

Плюс надо понимать, что в нашей экономике всего три сферы, где есть деньги, — это добыча и продажа сырья, финансы и IT. Если ты в одной из этих сфер, то гипотетически имеешь шанс зарабатывать достойно. Если нет — твои шансы намного ниже.

А еще, как считает Рощин, причина бедности — в нашей клановости.

— Из года в год соцопросы показывают, что главной составляющей успеха россияне считают не образование и даже не высокую мотивацию, а связи. Советская пословица, что сын майора не может стать генералом, потому что у генералов тоже есть дети, актуальна и сейчас, — уверен эксперт. — Если ты чей-то сын, внук или хороший знакомый, то можешь рассчитывать на успех. А если за тобой никого нет, то высоко, скорее всего, не поднимешься, потому что тебе никто не поможет. Помогут — только своим. Нужно признать, что мы очень архаичное общество. И в сфере образования, и в сфере экономики, и в плане развития социума. Бедность — лишь производное от этой архаики. И быстро победить ее, к сожалению, не получится.

Кадр из фильма «Дети шпионов 3: Игра окончена» / 2003

КАК У НИХ

— Власти США признают связь между бедностью и уровнем образования. Поэтому, например, здесь существует федеральный Пелл Грант — субсидия на обучение талантливых, но бедных учеников в вузах. Похожие гранты есть во многих штатах и всех крупных учебных заведениях.

— В Израиле для абитуриентов из малоимущих семей, включая иммигрантов, действуют специальные программы финансирования от Министерства образования, которые покрывают до 50 процентов ежегодной платы за учебу.

— Во Франции качественное и престижное высшее образование можно получить практически бесплатно. В государственных вузах, например, нужно оплачивать только ежегодный взнос, который составляет всего от 200 до 700 евро. Это меньше, чем обучение студентов«платников» в любом вузе Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Лукутин, методист городского методического центра, президент клуба «Учитель года» города Москвы:

— Ситуация со школьным образованием в Москве в последние годы резко изменилась. Учеников все активнее ориентируют на дальнейшее успешное трудоустройство. В школах, например, появились инженерные классы, откуда прямая дорога в технические вузы, а потом на производство, где инженеры очень нужны и, кстати, хорошо зарабатывают. Есть классы медицинские, педагогические и даже академические, откуда с детства открывается путь в науку. Есть и кадетские классы, откуда — через вуз — дорога в силовые ведомства. Иными словами, профориентирование идет полным ходом.

Серьезно изменились и колледжи. Многие из них за два-три года дают настолько востребованную и, следовательно, «денежную» профессию, что в них порою даже трудно поступить — слишком много желающих! Иными словами, вся система московского образования постепенно разворачивается в сторону реальной жизни. Она учит не только правильно писать «жи-ши» и цитировать стихи Пушкина, что, конечно, тоже важно, но и ставит ученика на путь к успеху.

ВЕЛИКИЕ

Циолковского из школы отчислили за двойки

Не успевали в школе такие известные люди, как Альберт Эйнштейн, Сальвадор Дали, Уинстон Черчилль, Билл Гейтс и Харрисон Форд. А в аттестате Андрея Тарковского стояли, главным образом, двойки и тройки, только скромно и одиноко красовалась четверка по литературе. Константин Циолковский — один из самых гениальных людей, когда-либо живших на планете, вообще был двоечником. После трех лет учебы в школе мальчика отчислили, и он больше никогда не учился ни в одном учебном заведении. Это не помешало ему стать отцом космонавтики.

Продолжатель его дела, конструктор Сергей Королев, учился в школе на «два» и «три», и с трудом ее окончил. Гениального поэта, будущего Нобелевского лауреата Иосифа Бродского после седьмого класса оставили на второй год. А в 15 лет он сам бросил школу.

РЕПЛИКА

Родительские установки определяют судьбу

Эльмира Давыдова, кандидат психологических наук:

— Кузьминов сильно упрощает. Дескать, плохо учился в школе — будешь бедным. Вовсе необязательно. Есть немало случаев, когда отличники работают на бывших троечников. Почему? А потому что эти троечники — люди внутренне свободные, у них нет ограничивающих установок. Они искренне любят деньги, и те отвечают им взаимностью!

Мне кажется, что одна из главных причин «экономической не успешности» не плохая учеба в школе, а негативные родительские установки. Они, например, формируют понятие «достойной бедности». Или, скажем, убеждают ребенка, что все богатые — воры. Если ребенок хочет подать документы в престижный вуз, ему говорят: «Да ты что — там все схвачено!» Очень часто именно негативные родительские установки — это веревка, которая всю жизнь тащит человека вниз.

Также еще одна причина бедности — узкий горизонт планирования. Огромное число людей просто не задумываются о будущем. Соцопросы из года в год показывают, что две трети россиян не имеют сбережений — они просто не привыкли откладывать. Многие не заботятся о здоровье — курят, выпивают, едят нездоровую пищу, мало двигаются, потому что живут одним днем. Что будет дальше, они и думать не хотят, не говоря уже о планировании отдаленного будущего.

Вредные привычки сильно сокращают биологический ресурс организма, и в какой-то момент человек встает перед фактом, что уже не может себя дорого на рынке труда продать. У него просто нет сил, чтобы выполнять энергозатратные операции — например, руководить предприятием, направлением, департаментом, отделом. Опыт, знания, навыки есть, а сил, биологического ресурса — нет. Его зарплата падает, бедность становится ближе.