Студентов нужно не заставлять, а убеждать делать прививку

Фото: Пресс-служба Госдумы

Вакцинация — единственный возможный способ забыть про коронавирусную инфекцию. Об этом на своем брифинге заявил первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, в первую очередь должны привиться те, кто работает в сфере обслуживания и находится в постоянном контакте с людьми.

— Еще в 1990-е был принят Закон № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Один из его пунктов гласит, что есть группа лиц, которые в силу своей профессии находятся в группе риска — это сотрудники сферы обслуживания, например официанты, — говорит Онищенко.

Он отметил, что если такие люди не хотят соблюдать санитарные нормы, носить маску, делать прививку и по их вине кто-то заболеет, то таких сотрудников можно привлечь к уголовной ответственности. По его словам, студенты не относятся к группам, которые по закону попадают под обязательную вакцинацию, но нужно их убеждать в необходимости вакцинироваться.

— Нельзя допустить того, чтобы непривитых студентов не допускали к учебе. Это нарушение закона. Но с ними нужно работать, убеждать их. К тому же молодежь сейчас более прагматичная, следит за своим здоровьем, парни и девушки занимаются спортом, меньше курят и пьют. Поэтому никого не нужно заставлять вакцинироваться, их нужно убеждать, — считает Онищенко.

Эксперт также отметил, что о вакцинации беременных говорить пока рано, так как не завершились клинические испытания вакцины «Спутник V» на женщинах в положении.

— Когда будет принято решение прививать беременных, будет специальное решение на этот счет по расширению показаний к прививке, — добавил Онищенко.