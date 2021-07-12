Анатолий Вассерман призвал модернизировать библиотеки в медиацентры

Фото: Личный архив Анатолия Вассермана

Публицист и участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман считает необходимым привести столичные библиотеки в порядок, отремонтировав здания и модернизировав их в современные библиоцентры. Об этом он сообщил на встрече с активистами Восточного округа в рамках посещения районной библиотеки.

Эрудит подчеркнул, что сегодня основными функциями современной библиотеки должны стать максимальная открытость и многофункциональность пространства для горожан.

— Библиоцентр должен совмещать в себе зону для чтения, конференц-зал, дискуссионную площадку, коворкинг и многое другое. Но не ограничиваться лишь уютными современными интерьерами и технологичным оснащением. Основная функция библиотеки — это, по сути, ее публичность. Из нее и стоит исходить. Важно дать людям возможность посетить интересную лекцию, мастер-класс, получить консультацию, — сказал Анатолий Вассерман.

Он также добавил, что, помимо внутренней реорганизации, не стоит забывать и о внешней реставрации и ремонте помещений.

— Переживать второе рождение библиотеки должны не только изнутри, но и снаружи. Многие из них нуждаются в реставрации, капитальном ремонте. А создание медиацентров на базе существующих библиотек наконец-то позволит комплексно отремонтировать как помещения, так и фасады зданий, — добавил Вассерман.

Он подчеркнул, что если говорить о спальных районах города, то часто библиотека — это единственное культурное учреждение в шаговой доступности, именно поэтому так важно вернуть ей привлекательность для жителей.

— Часто людям не хватает живого общения, поэтому библиотека должна стать «городской гостиной», местом объединения по интересам разных социальных групп населения, пространством, где будут удовлетворены разнообразные культурные, информационные и досуговые потребности москвичей, — заключил Вассерман.