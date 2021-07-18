Участник исследования вакцины среди подростков рассказал о своем самочувствии

Москвичка Елена Алексашина и ее сын Алексей, который принимает участие в клинических исследованиях вакцины «Спутник V» для подростков. Сейчас, после вакцинации, 17-летний Алексей чувствует себя отлично / Фото: Анна Коханова / Вечерняя Москва

Первые подростки, принимающие участие в исследовании вакцины «Спутник V» в столице, уже получили компонент препарата. В воскресенье, 18 июля, «Вечерняя Москва» пообщалась с одной из семей.

Исследование вакцины проходит на базе ведущих детских больниц столицы — Морозовской и детской больницы имени Башляевой. В последней и привился семнадцатилетний Алексей Алексашин — один из 100 участников первых двух фаз исследования.

Его родители — Елена и Алексей Алексашины — сделали прививки от ковида еще в феврале. С тех пор прошло достаточно много времени, чтобы убедиться в том, что вакцина работает — никто в семействе не заболел, все чувствуют себя прекрасно.

Поэтому страха, что подросток пройдет вакцинацию и с ним вдруг что-то случится, у родителей Леши не было. Наоборот, когда Алексашины узнали о вакцинации детей в рамках клинического исследования, они с радостью воспользовались возможностью помочь. С твердым аргументом, что болезни, способной уничтожить легкие и даже убить человека, семья боится больше, чем временных реакций организма на вакцину.

Вообще информацию о клиническом исследовании благодаря интернету сначала узнал глава семьи Алексей Алексашин.

— Причем в одной из больниц, где проходит исследование, я работаю, — рассказала Елена Алексашина. — На сайте медучреждения мы подробно все изучили и отправили заявку. А на следующий день нам позвонил доктор. Напомнил условия, назначил день, когда надо приехать.

На первом обследовании у Алексея Алексашина-младшего взяли анализы (кровь, ПЦР), сделали ЭКГ. Через некоторое время в больнице сообщили — все в порядке, подросток подходит по всем параметрам.

После этого Лешу госпитализировали, предварительно повторно взяв нужные анализы. Из анамнеза стало известно, чем подросток болел в детстве, есть ли у него аллергия на какие-то препараты, не было ли ОРВИ в ближайшие две недели. И только на следующий день парню сделали прививку.

— Сын лежал в изолированном комфортабельном боксе — это палата для одного человека с санузлом. Мы с Лешей вместе заходили в него, через отдельный защищенный вход. Только у врачей есть доступ ко всем боксам. После необходимых медицинских процедур и подписания документов сын остался в гордом одиночестве, а я ушла домой. Два дня его не видела. Нас предупредили, что посещения запрещены. Мне, как матери, было непривычно, но мы поддерживали с сыном связь.

— И медперсонал скучать не давал, — добавляет подросток. — Часто шутили, подбадривали.

Москвичка Елена Алексашина и ее сын Алексей, который принимает участие в клинических исследованиях вакцины «Спутник V» для подростков. Сейчас, после вакцинации, 17-летний Алексей чувствует себя отлично / Фото: Анна Коханова / Вечерняя Москва

Пока сын был в больнице, Елена немного волновалась. И признается, что слегка нервничала во время разговора с врачами и специалистами института Гамалеи.

— Но это волнение было иррациональным. Мы получили полную информацию о том, что и как медики намерены делать. Доктор ежедневно неоднократно осматривал ребенка. К тому же у нас был опыт: муж участвовал в третьем этапе испытания вакцины. Правда, не «Спутника V», а ЭпиВакКороны, и мы не прошли его до конца. Исследование не было открытым, как в случае с сыном. Могли дать плацебо. А мы хотели вакцинироваться. Поэтому «вышли из игры», получив на это согласие врача.

Алексашина-младшего выписали из больницы через два дня после вакцинации. Эти дни он находился под наблюдением — медики проверяли, как парень себя чувствует. И теперь делают это дистанционно — регулярно звонят и задают вопросы по состоянию здоровья.

— Жаловаться было не на что. Немного болела рука. Слегка поднялась температура — до 37–37,2. Но чувствовал я себя хорошо. Даже слабости не было, — рассказывает Леша.

Семья совершенно не жалеет, что решилась на участие в таком эксперименте.

— Теперь нет страха заразиться. Алеша видел, какое это неприятное заболевание. Наши родные и близкие болели крайне тяжело. Некоторые ребята в его колледже тоже с трудом перенесли болезнь. У сына есть желание защититься. Он всегда ходит в маске. И вакцинация — это полностью его решение, — добавляет Елена Алексашина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Совместно с Центром имени Гамалеи мы начали клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет. Для этого мы уже набрали запланированное количество участников — 100 человек. Началось медицинское обследование добровольцев, в которое в обязательном порядке входит ПЦР-тест. Вакцинация проводится препаратом «Спутник V», который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.